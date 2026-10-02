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Chvála vína
Článek byl publikován 02.10.2026 04:40
Ranní káva nad novinami, odpolední luštění křížovek nebo víkendová cesta za vnoučaty. Drobné radosti...
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Nic není na světě neúprosnějšího, jako je čas, ani vrazi nejsou tak bezlítostní, jako je čas. Nedá se...
Byla to asi polovina padesátých let kdy se v jedné ulici na malém městě do opuštěného domku nastěhovala...
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