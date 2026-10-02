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Chvála vína

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Dennívýzva
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Někdo moudrý kdysi řekl, že někdo je starý již ve čtyřiceti a někdo se zdá být mladým ještě v šedesáti. A to, jak fyzicky, tak i duševně. Je vzhledem k tomuto moudru mých 82 let hodně, nebo málo? Toť otázka. Ale odpověď na ni je snadná. Je to přece jen hodně. Vytahovat se tu nebudu. Nemělo by to smysl.
Chvála vína

Chvála vína

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 04:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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