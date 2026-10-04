Český horolezec zahynul v Rakousku. Přidržel se velkého balvanu, následoval stometrový pád

Nehoda se stala v sobotu 3. října odpoledne v oblasti Lofer v okrese Zell am See. Podle zemského policejního ředitelství v Salcburku vyrazil šestatřicetiletý Čech společně se dvěma přáteli na výstup směrem na Großes Ochsenhorn. Kolem 13. hodiny se skupina nacházela přibližně ve výšce 1 400 metrů nad mořem, když proti ní přicházeli dva další horolezci, kteří už sestupovali z hor.
Čech se jim podle vyšetřovatelů snažil ve strmém terénu uvolnit cestu. Při úhybném manévru se rukama zachytil velkého skalního bloku. Ten ale nevydržel, vyrval se ze svého místa a muž ztratil stabilitu. Spolu s balvanem spadl pozadu do prudkého žlabu. Policie odhaduje délku pádu na zhruba 100 metrů. Zranění, která při něm utrpěl, byla smrtelná.
Jeden z horolezců okamžitě sestoupil dolů
Po pádu se k Čechovi vydal jeden z horolezců, který nebyl členem jeho skupiny. Sestoupil k němu do žlabu a pokusil se zjistit jeho stav, pomoc už ale nebyla možná. Na místo následně dorazila posádka záchranářského vrtulníku s lékařem. Ten mohl podle policie pouze konstatovat mužovu smrt.
Do akce byl poté nasazen také policejní vrtulník. Jeho posádka tělo zemřelého vyzvedla z obtížně přístupného terénu. Letecky byli z hory přepraveni také zbývající účastníci výstupu. Rakouská policie ve zveřejněné zprávě neuvedla, že by při nehodě utrpěl zranění někdo další. Totožnost zemřelého kromě jeho věku a české státní příslušnosti nezveřejnila.
Großes Ochsenhorn patří k náročnějším horským cílům
Großes Ochsenhorn leží v pohoří Loferer Steinberge a dosahuje podle Rakouského alpského spolku výšky 2 513 metrů. Běžným nástupním místem je Loferer Hochtal ve výšce kolem 900 metrů. Odtud vede cesta k horské chatě Schmidt-Zabierow-Hütte ve výšce 1 966 metrů a dále směrem k vrcholu. Alpský spolek uvádí od chaty na vrchol přibližně dvě a půl hodiny chůze. U organizované túry na Großes Ochsenhorn pro letošní sezonu počítal s převýšením kolem 1 800 metrů a celkovou dobou túry zhruba osm hodin.
Výstup přitom není běžnou nenáročnou horskou procházkou. Materiály Rakouského alpského spolku upozorňují na místy lehké lezecké pasáže a požadují jistý krok, odolnost vůči závratím a zkušenosti s pohybem v alpském terénu. Samotná policie však zatím nespojila sobotní nehodu s obtížností trasy ani s počasím. Jako bezprostřední příčinu pádu popsala uvolnění skalního bloku, kterého se český horolezec při míjení dalších lidí přidržel.
Zdroje: polizei.gv.at, salzburg.orf.at