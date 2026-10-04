Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Český horolezec zahynul v Rakousku. Přidržel se velkého balvanu, následoval stometrový pád

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tragicky skončil sobotní výstup trojice Čechů na Großes Ochsenhorn v rakouském Salcbursku. Šestatřicetiletý muž se při míjení dalších horolezců přidržel velkého skalního bloku, který se náhle uvolnil. Společně s kamenem se zřítil přibližně 100 metrů do strmého žlabu a utrpěl smrtelná zranění. Záchranáři mu už nedokázali pomoci.
Český horolezec zahynul v Rakousku. Přidržel se velkého balvanu, následoval stometrový pád

Český horolezec zahynul v Rakousku. Přidržel se velkého balvanu, následoval stometrový pád

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 16:31

Reklama
Další články z Trendy svět
Motoristé našli levnější náhradu za naftu. Úspora má ale háček, který může přijít draho
Motoristé našli levnější náhradu za naftu. Úspora má ale háček, který může přijít draho
Tatry praskaly ve švech. Něco takového roky nepamatujeme, říkají místní
Tatry praskaly ve švech. Něco takového roky nepamatujeme, říkají místní

Slunečný první říjnový víkend přilákal do polských Tater mimořádné množství návštěvníků. Na sestupu z...

Útok v kokpitu letu Flydubai: Podle informací pilot nesměl ve své domovské zemi létat
Útok v kokpitu letu Flydubai: Podle informací pilot nesměl ve své domovské zemi létat

Let z Dubaje do Tel Avivu musel nouzově přistát poté, co kopilot podle vyšetřovatelů napadl kapitána....

Nezdařená poprava v Tennessee otevřela právní problém, který protokoly neřeší
Nezdařená poprava v Tennessee otevřela právní problém, který protokoly neřeší

Christa Pikeová přežila aplikaci dvou dávek pentobarbitalu a leží v nemocnici v bezvědomí. Stát teď...

Meteorologové prozradili, kdy skončí babí léto. To může patřit k nejvýraznějším od roku 1961
Meteorologové prozradili, kdy skončí babí léto. To může patřit k nejvýraznějším od roku 1961

Do středy si Česko užije slunce a teploty přes 20 °C, místy až k 25 °C. Ve čtvrtek dorazí fronta s deštěm,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.