Rodiče poslali peníze za tábor, těsně před odjezdem přišla zpráva o zrušení. Žena měla zákaz podnikání a inzerovala dál

Období prázdnin nahrává podvodníkům, kteří se snaží z důvěřivých lidí dostat peníze. Velmi dobře propracují své plány,
vytvoří věrohodně vypadající nabídku, na kterou bohužel často naletí velké množství zájemců. V tomto případě podvodnici naletěli rodiče, kteří svým ratolestem zaplatili letní tábor, na nějž ale nakonec nikdo nedojel. Mnoho dětí tak bylo velmi smutných. Tábor byl těsně před odjezdem zrušen
Paní Katarzyna S. zveřejnila nejen na sociálních sítích nabídku letního táboru pro děti. Takovýchto akcí velmi často využívají rodiče,
a to nejen proto, aby se jejich ratolesti socializovaly a poznaly nové kamarády, ale především také proto, aby takto měli zajištěné hlídání, které se přes prázdniny těžko shání. A právě na to vsadila výše zmíněná žena, která ale měla zcela jasný plán, a to, obrat o peníze co nejvíce lidí. Zdroj fotografie: Depositphotos
Těsně před odjezdem na tábor totiž pořadatelka rodičům oznámila, že se akce ruší z důvodu nemoci. Děti byly smutné, rodiče naštvaní a nejhorší na celé situaci je, že jim dosud nebyly navráceny peníze.
Rodiče totiž za tábor zaplatili 2600 zlotých, tedy v přepočtu více než 15 000 Kč. „To je velká částka, znatelná pro náš rozpočet. Abych zajistila svému dítěti prázdniny, musela jsem utratit další částku za další tábor. Musela jsem platit dvakrát,“ cituje slova jedné z poškozených matek web TVN. Není registrovaná, dokonce nesmí podnikat
Zklamaných a okradených lidí je opravdu mnoho, spojili se tedy a začali pátrat po praktikách pořadatelky táboru. Web
Parenting uvádí, že byla zjištěna šokující informace. Katarzyna S. totiž není uvedena v registru, navíc loni dostala od úřadů zákaz podnikání na dobu tří let. Jak se poté ukázalo, žena pracuje jako učitelka na jedné z varšavských škol, kde vede fotbalový tým, a ráda inzeruje různé nabídky táborů a sportovních kempů. Zdroj fotografie: Depositphotos
Katarzyna S. ale nenapálila pouze rodiče a děti, ale také majitele různých rekreačních areálů, s nimiž měla mít dojednánu rezervaci na pořádání táborů a kempů. Ti takto také přišli o nemalé peníze. Žena ovšem poté uvedla, že
peníze jsou již na cestě k původním majitelům a za pomluvu bude každého, kdo ji nařkl z podvodu, žalovat. Na čí straně je tedy pravda, je zatím předmětem vyšetřování. O mnoho peněz přišel i pan Petr, který naletěl podvodníkovi při koupi bytu a jehož příběh jsme na DámskémDeníku již zveřejňovali.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Tereza Kuchyňková