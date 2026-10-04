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Po čem ženy touží: Mel Gibson se doopravdy depiloval a jeho notebook Apple běžel na Windows

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Komedie Po čem ženy touží nabídla Melu Gibsonovi roli po Timu Allenovi. Při natáčení si herec nohy depiloval doopravdy a před kamerou stáli i zástupci Nike.
Po čem ženy touží

Po čem ženy touží

Zdroj: FOTO:Paramount Pictures / distr. AMC
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 16:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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