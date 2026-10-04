Po čem ženy touží: Mel Gibson se doopravdy depiloval a jeho notebook Apple běžel na Windows

Po čem ženy touží, FOTO: Paramount Pictures / distr. AMC Po čem ženy touží, FOTO: Paramount Pictures / distr. AMC Po čem ženy touží, FOTO: Paramount Pictures / distr. AMC Po čem ženy touží, FOTO: Paramount Pictures / distr. AMC Po čem ženy touží, FOTO: Paramount Pictures / distr. AMC
V komedii Po čem ženy touží z roku 2000 Mel Gibson bolest při strhávání vosku z nohou pouze hrál. Nohy si však depiloval doopravdy, na rozdíl od filmu mu to ale nedělalo větší problémy a kolegyním na place se posmíval. Původně přitom u této scény mohl trpět úplně jiný hollywoodský herec. Konkurentka v reklamní agentuře
Šovinistický a sebevědomý pracovník chicagské reklamní agentury Nick Marshall počítá s tím, že získá uvolněné místo kreativního ředitele. Vedení firmy ale do funkce dosadí ambiciózní Darcy Maguire, kterou hraje
. Nick se s novou šéfovou dostane do konfliktu, situaci ale změní nečekaná nehoda v koupelně. Poté, co spadne s elektrickým přístrojem do napuštěné vany, zjistí, že dokáže slyšet myšlenky všech žen ve svém okolí. Helen Hunt
Do role Nicka tvůrci v roce 1996 původně zvažovali Tima Allena a film se měl jmenovat Head Games. Allen ale nabídku musel odmítnout kvůli termínové kolizi s natáčením rodinného snímku Z džungle do džungle. Postavu tak nakonec získal Gibson. Shodou okolností se o několik let dříve dostal Gibson na seznam kandidátů pro dabing postavy v animovaném Příběhu hraček, kterého nakonec namluvil právě Allen.
Zástupci Nike pracovali i před kamerou
Zástupci sportovní značky Nike, kterým hlavní hrdinové ve filmu prezentují své návrhy, nejsou komparzisté ani profesionální herci. Filmaři do těchto rolí obsadili skutečné zaměstnance propagačního oddělení firmy. Reálný základ má také exteriér budovy chicagské reklamní agentury. Jde o slavnou stavbu The Rookery, do které ve starším filmu Odplata vcházela jiná postava ztvárněná Melem Gibsonem.
Odkazem na skutečný svět je i švédský reklamní plakát s nápisem „Härligt efter rakning“ v Nickově koupelně, což v překladu znamená „Báječné po holení“. Snímek si připsal i jedno technologické prvenství. Jde o první filmový projekt, ve kterém zazněla zmínka o internetovém aukčním portálu eBay. Ten zahájil svůj provoz v roce 1995.
Jména asistentek odkazovala na slavné drama
Tvůrci do scénáře zakomponovali několik poct klasickým hollywoodským dílům. Jména Nickových asistentek Eve a Margo odkazují na hlavní postavy dramatu Vše o Evě z padesátých let. Když se Nick v jedné ze scén ptá na kolegyni Erin, asistentka ji označí jako slečnu osamělou. Stejné přízvisko nesla postava, kterou ve slavném thrilleru Okno do dvora sledoval hlavní hrdina dalekohledem.
Závěrečné setkání hlavních postav na schodech zase vizuálně připomíná finále komedie Lepší už to nebude, ve které rovněž hrála Helen Hunt. Samotný vývoj vztahu hrdinů filmaři zapsali do detailní práce kostymérů. Nick zpočátku nosí výhradně černou barvu a Darcy se obléká do bílé. Změna přichází až ve chvíli spojenectví, kdy oba nosí šedé oblečení.
Notebook Apple poháněl cizí systém
Při pozorném sledování lze objevit několik technických a logických chyb. Když si Nick před nehodou zkouší černé punčocháče, vyrobí na levé noze dvě velká oka. V pozdějším záběru se na stejném místě objevuje pouze jedna malá dírka. V momentě pádu na podlahu má punčocháče stále na sobě, ráno se ale probouzí pouze s ručníkem. Ten přitom o den dříve strhl do plné vany.
Detaily unikly filmařům i při otevírání šampaňského v kanceláři, kde z lahve vytéká tekutina ještě předtím, než z hrdla vyletí zátka. Nejvýraznější nesrovnalost ovšem představuje Nickův přenosný počítač s obráceným logem společnosti Apple na víku. Jakmile kamera zabere obrazovku, diváci snadno poznají konkurenční operační systém Windows s otevřeným textovým editorem Word.
Cigareta v ordinaci nedávala smysl
Postavu terapeutky doktorky Perkinsové si ve filmu zahrála herečka Bette Midler. V jedné ze scén přistupuje k Nickovi ležícímu na pohovce s hořící cigaretou v ruce. Hned v následujícím záběru po střihu kamery ale terapeutka už žádnou cigaretu nedrží a ze stolku úplně zmizí i připravený popelník.
Snímek Po čem ženy touží uvede stanice AMC 4. října v 19:35 a reprízu odvysílá 8. října v 17:15.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).