Motoristé našli levnější náhradu za naftu. Úspora má ale háček, který může přijít draho

V aktuální nabídce některých prodejen Albert se například slunečnicový olej Majola prodává za 26,90 koruny za litr. Samotná nízká cena ale neznamená, že jej lze bez dalších povinností používat jako levné palivo. Český zákon o spotřebních daních zahrnuje mezi minerální oleje pro daňové účely také rostlinné oleje kódů 1507 až 1518, pokud jsou určeny nebo použity k pohonu motorů. Fyzická či právnická osoba, která takový nezdaněný olej k pohonu použije, se může stát plátcem spotřební daně.
Sazba se v takovém případě odvíjí od paliva, kterému se výrobek svými vlastnostmi a účelem nejvíce přibližuje. U oleje použitého místo motorové nafty jde podle aktuální úpravy o 9 950 korun za 1 000 litrů, tedy 9,95 koruny za litr. Olej koupený za 26,90 koruny by tak po započtení této daně vyšel přibližně na 36,85 koruny za litr. V říjnu 2026 přitom vláda dočasně prominula část spotřební daně u vybraných motorových naft ve výši 1 939 korun na 1 000 litrů. Toto opatření se ale vztahuje na přesně vyjmenované druhy nafty a jejich směsí, nikoli obecně na potravinářský rostlinný olej.
Moderním dieselům hustší olej nesvědčí
Vedle daní je problém také technický. Německý autoklub ADAC upozorňuje, že rostlinný olej má proti běžné motorové naftě výrazně vyšší viskozitu. Moderní vstřikovací čerpadla a vstřikovače jsou přitom navrženy pro palivo s přesně stanovenými vlastnostmi. Hustší olej může zhoršovat rozprašování a spalování, vést k usazeninám v palivové soustavě a v krajním případě také k poškození motoru. Nespálený olej může pronikat do motorového oleje a zhoršovat jeho vlastnosti. Výrobci moderních vozidel proto běžný kuchyňský olej jako palivo neschvalují.
Problematikou spalování řepkového oleje v motorech s moderním systémem common rail se zabývali také výzkumníci Technické univerzity v Mnichově. Jejich práce se věnovala mimo jiné chování palivového paprsku a vzniku úsad při provozu na řepkový olej. Samotná skutečnost, že některý diesel na rostlinný olej nastartuje a vůz se rozjede, proto neznamená, že jde o dlouhodobě vhodné nebo výrobcem povolené palivo. Starší naftové motory s jednodušší konstrukcí mohou být vůči odlišným vlastnostem paliva tolerantnější, ani u nich ale nelze potravinářský olej automaticky považovat za bezproblémovou náhradu motorové nafty.
Zdroje: celnisprava.gov.cz, zakonyprolidi.cz, adac.de. tum.de