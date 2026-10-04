NÚKIB otestoval bezpečnost komunikačních aplikací a Telegram totálně propadl. Vítěz stojí jen 159 Kč, málokdo ho zná

Dne 29. června 2026 publikoval NÚKIB na svém webu analytický materiál nazvaný „Komunikační aplikace s end-to-end šifrováním v roce 2026“. Nejde o hackerský audit zdrojového kódu ani o penetrační test. Úřad porovnal bezpečnostní vlastnosti, způsob ukládání dat, důvěryhodnost provozovatele i praktické kompromisy u Threemy, Signalu, Telegramu, WhatsAppu, Messengeru, Google Messages a Apple iMessages. Výsledek? Jako nejlépe hodnocená aplikace z porovnání vychází Threema, v těsném závěsu se Signalu. Threema podle oficiálních údajů používá více než 12 milionů lidí. Pro srovnání: Telegram uvádí více než miliardu měsíčně aktivních uživatelů a WhatsApp více než tři miliardy. Označení „málokdo ji zná“ tedy není úplně mimo, v poměru k těmto gigantům je Threema skutečně výrazně menší.
Proč Telegram propadl
Telegram si vybudoval image bezpečné alternativy k WhatsAppu. Jenže NÚKIB v analýze ukazuje, že tato pověst má zásadní háček. Běžné chaty ani skupinové konverzace totiž nejsou end-to-end šifrované. E2EE funguje výhradně v režimu Secret Chat, a to jen mezi dvěma lidmi; ve skupinách dostupné není.
Nejde přitom o opomenutí. Telegram sám ve svém oficiálním FAQ vysvětluje svou cloudovou architekturou, která umožňuje synchronizaci zpráv mezi zařízeními. NÚKIB to v kontextu svého hodnocení chápe jako vědomý kompromis mezi pohodlím a úrovní ochrany komunikace. K tomu přidává další výhrady: vlastní šifrovací protokol MTProto, vazbu účtu na telefonní číslo a další otázky kolem důvěryhodnosti provozovatele.
Co dělá Threemu vítězem
Threema nabízí end-to-end šifrování pro všechny formy komunikace: individuální chaty, skupiny, hovory i sdílení souborů. Lokální data šifruje přímo na úrovni aplikace. A hlavně: nevyžaduje telefonní číslo ani e-mail. Uživatel se identifikuje náhodně generovaným Threema ID, což je z hlediska ochrany soukromí zásadní rozdíl oproti většině konkurentů.
Threema je švýcarská služba a její infrastruktura je provozována ve Švýcarsku. Zdrojový kód je otevřený a firma zveřejňuje informace o bezpečnostních auditech. NÚKIB ji v aktuálním srovnání řadí na první místo. Cena 159 Kč, kterou úřad uvádí v analýze, je jednorázová. Žádné předplatné ani opakované poplatky. A právě placený model NÚKIB hodnotí jako jednu z výhod: služba je financována přímo uživateli, nikoli především reklamou a monetizací jejich dat. Aplikace je dostupná v češtině, na Google Play, App Store, Huawei AppGallery i prostřednictvím vlastního obchodu Threema.
Jak dopadly ostatní aplikace
Signal vychází z analýzy jako nejsilnější bezplatná alternativa. Má plošné E2EE včetně skupinových chatů, lokální data šifruje na úrovni aplikace a omezuje množství metadat, která ukládá na serverech. Výrazná slabina z pohledu anonymity je jediná: při registraci vyžaduje telefonní číslo. Pro uživatele, který nechce za komunikátor platit, jde podle výsledků analýzy o nejzajímavější alternativu.
WhatsApp a Messenger od Mety mají E2EE pro obsah komunikace zapnuté ve výchozím režimu, což je staví nad Telegram. NÚKIB jim ale vytýká rozsáhlé zpracování metadat a napojení na ekosystém Mety. Google Messages a Apple iMessage mají vlastní formy šifrované komunikace, ale jejich podmínky se liší. U Google Messages záleží například na tom, zda komunikace probíhá přes RCS a zda obě strany používají podporovanou implementaci. Při komunikaci mezi Androidem a iPhonem se proto nelze automaticky spolehnout na end-to-end šifrování.
Stranou NÚKIB řeší i chatovací funkce sociálních sítí, jako jsou Instagram, X nebo TikTok. Ty podle analýzy zpravidla nenabízejí plošné end-to-end šifrování jako hlavní vlastnost a zároveň zpracovávají větší množství uživatelských dat. Pro citlivou komunikaci proto nevycházejí z pohledu úřadu příliš dobře.
Bezpečná aplikace sama nestačí
Bylo by lákavé uzavřít příběh jednoduchým doporučením: nainstalujte Threemu a máte klid. Jenže NÚKIB sám v analýze připomíná, že ani sebelepší šifrování neřeší kompromitované koncové zařízení nebo neopatrné chování uživatele. A 4. září 2026 úřad vydal samostatný report varující před cílenými phishingovými kampaněmi proti uživatelům Signalu. Útočníci se nesnaží prolomit samotné šifrování, ale přimět oběť k propojení cizího zařízení s účtem, případně k prozrazení PINu nebo jiných přístupových údajů.
NÚKIB nevolá po okamžitém smazání Telegramu. Doporučuje ale zvýšenou ostražitost a pro citlivou komunikaci volbu aplikace s plošným E2EE. U Signalu například radí pravidelně kontrolovat seznam připojených zařízení, aktivovat Zámek registrace, nesdělovat nikomu PIN ani ověřovací údaje a neotevírat nevyžádané odkazy či QR kódy.
159 Kč za jednorázovou licenci je v kontextu toho, co Threema nabízí, relativně malá částka. Zároveň ale nejde říct, že jedna aplikace vyřeší bezpečnost komunikace za vás. Důležité je nejen to, jaký komunikátor používáte, ale také jak máte zabezpečený telefon a jak zacházíte s odkazy, QR kódy, přístupovými údaji a připojenými zařízeními.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík