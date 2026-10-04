Důkladná očista střev: Přírodní prostředky k odstranění toxických látek z celého těla

Jestliže vás trápí nějaké zdravotní potíže anebo byste si chtěli alespoň trochu očistit střeva, můžete vyzkoušet několik přírodních potravin, které vám k tomu pomohou.
V momentě, kdy člověk nemá zdravá střeva nebo nejsou v dobré kondici, projevuje se to mnoha symptomy, mezi které patří i
nepříjemné pocity, trávící problémy nebo zdravotní komplikace. Abyste se takovým potížím vyhnuli, měli byste se o svá střeva starat pečlivě a čas od času jim dopřát potraviny, díky kterým se zbaví nepotřebných látek a očistí se, říká lékařka Debra Rose Wilson. Pečujte o svá střeva
Na střeva mnoho lidí zapomíná, a přitom se jedná o orgán, bez kterého bychom se neobešli. Je také velmi
nutné se o tento orgán starat a dopřávat mu potraviny, které mu prospějí. Střeva pomáhají čistit tělo a odstraňují nepotřebné látky z těla pryč. Abyste si udrželi funkční střeva, vsaďte na správnou výživu. Fotografie: Depositphotos Začněte pít více vody
Správný pitný režim není podstatný pouze pro střeva, ale pro celé lidské tělo. Mezi první příznaky, které vám naznačí, že pijete málo čisté vody, jsou suché rty a kůže.
U některých lidí se dehydratace projevuje bolestí hlavy, na kterou si většinou vezmou prášek. Pro příště by ale bylo lepší se více napít a chvíli počkat, zda vás hlava nebolí kvůli špatnému pitnému režimu.
Ve dny, kdy budete muset chodit více na záchod, se u vás může dehydratace také objevit. Pijte proto vždy hodně vody a
když se vaše střeva budou čistit, zvyšte příjem vody. Lepší výsledky pročištění střev vám zajistí voda s pokojovou teplotou, do které přidáte vymačkanou šťávu z citronu. Zařaďte do jídelníčku lehce stravitelnou potravu
Protože střeva fungují mnohem lépe, když jim dopřejete lehce stravitelné potravy, pokuste se zvýšit příjem ovoce a zeleniny. Tyto potraviny obsahují hodně vlákniny a jiných látek, které
jsou pro střeva velmi prospěšné a zlepšují jejich funkci. Pokud chcete střevům pomoci a také se chcete cítit lépe, obohaťte svůj jídelníček o lehce stravitelné potraviny. Naopak se zkuste vyhýbat těžkým a mastným jídlům, které nikomu nesvědčí. Doplňujte do střev probiotika
Až budete chtít, aby se vaše střeva lépe zbavovala špatných látek, zkuste jíst více potravin, které obsahují probiotika. Pokud vám většina potravin s probiotiky nechutná,
můžete se zeptat v lékárně po doplňcích stravy, které obsahují hodně probiotik a dalších prospěšných látek pro zdravá střeva. Tyto výrobky obsahují někdy i více probiotik než v samotných potravinách. Fotografie: Depositphotos Šťáva na očistu střev
Svá střeva můžete očistit i pomocí vynikající šťávy, která vám pomůže s detoxikací těla. Na tuto šťávu si připravte
1 / 2 šálku jahod nakrájených najemno, 2 plátky ananasu, 1 snítka petrželky a 1 šálek čisté vody. Všechny tyto ingredience dejte do mixéru a nechte umixovat. Jakmile budou veškeré potraviny rozmixované, můžete začít podávat a konzumovat tento koktejl.
Zdroj:
Healthline
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Důkladná očista střev: Přírodní prostředky k odstranění toxických látek z celého těla pochází z webu Světkreativity.