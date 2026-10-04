Taxi 3 má slavné cameo i chyby, které bijí do očí až zpětně. Jedna se týká scény se samotným Stallonem

Taxi 3, FOTO: Canal+ / distr. TV Nova Taxi 3, FOTO: Canal+ / distr. TV Nova Taxi 3, FOTO: Canal+ / distr. TV Nova Taxi 3, FOTO: Canal+ / distr. TV Nova Taxi 3, FOTO: Canal+ / distr. TV Nova Taxi 3, FOTO: Canal+ / distr. TV Nova Taxi 3, FOTO: Canal+ / distr. TV Nova Taxi 3, FOTO: Canal+ / distr. TV Nova Taxi 3, FOTO: Canal+ / distr. TV Nova
V akční komedii Taxi 3 z roku 2003 si drobnou roli letištního pasažéra zahrál americký herec Sylvester Stallone. Francouzští diváci ale jeho skutečný hlas v kinech neslyšeli, tvůrci ho totiž nechali předabovat. Herec navíc při úniku před padouchy v jednom záběru vymotal celou hasičskou hadici, o vteřinu později s ní ale běžel vymotanou jen do poloviny. Santa Claus terorizuje Marseille
Taxikář Daniel Morales (
) musí znovu nastartovat svůj Peugeot 406 a pomoct policii s udržením pořádku v marseillských ulicích. Marseille totiž před Vánocemi čelí nájezdům gangu zlodějů převlečených za Santa Clause. Kapitána Giberta (Bernard Farcy) navíc rozptyluje novinářka Qiu (Bai Ling), policista Émilien (Frédéric Diefenthal) zase řeší těhotenství své ženy Petry (Emma Wiklund). Danielovi se do toho hroutí vztah s Lilly (Marion Cotillard), která už odmítá soupeřit o jeho pozornost s milovaným vozem. Samy Naceri
Během automobilové honičky musí Daniel setřást pronásledující policii ve voze Mitsubishi Lancer Evolution. V jednu chvíli proto na svém taxíku změní státní poznávací značku na nápis Allez L’OM. Zkratka odkazuje na fotbalový klub Olympique Marseille a představuje detail ukrytý pro pozorné sportovní fanoušky. Samotné úvodní titulky před filmem navíc parodují klasické obrazové sekvence ze snímků o Jamesi Bondovi.
Počítačová data nelze stáhnout z obrazovky
Zápletka s čínskou novinářkou Qiu přinesla do děje několik technických i logických nesrovnalostí. Když přijde svůdně namasírovat komisaře Giberta do jeho kanceláře, přilepí mu na monitor počítače neznámé zařízení a začne stahovat data. Pomocí podobné věci přilepené přímo na obrazovku ovšem žádná data získat nelze.
Další podivnost nastává ve chvíli, kdy novinářka opouští Émiliena. Přiváže ho k židli na vyvýšené plošině, aby ho mohla zasáhnout obrovská koule. Když na místo dorazí Daniel, Émilien se zachrání skokem do kufru auta. Kdyby ale taxikář nepřijel, policista se mohl jednoduše svalit s židlí na zem pod úroveň plošiny a koule by ho vůbec nezasáhla. Podobně nepozorně filmaři přistoupili k detailům na policejní stanici. V kanceláři komisaře se u hodin vůbec nepohybuje vteřinová ručička a čas pevně stojí na hodnotě za pět minut dvanáct, kterou štáb pro scénu potřeboval.
Do bazénu padalo policejní auto s kaskadérem
Když se hlavní hrdinové přesunou do hor ve Val-d’Isère a Tignes, Daniel nasadí na svůj taxík místo pneumatik sněžné pásy. Při příjezdu k horské chatě se však Émilien zaboří do sněhu a vůz v pozadí má opět běžná kola, ke kterým se v dalším záběru pásy znovu vrátí. Během automobilových honiček zaskakovali za herce kaskadéři, kteří jsou v jednom záběru zřetelně vidět i ve scéně, kdy taxík balancuje v ulicích Marseille na dvou kolech.
Chyby se nevyhnuly ani pádům a výsadkům. Při zřícení policejního vozu do bazénu sedí uvnitř podle děje čtyři lidé. Zpomalený záběr ze strany ale prozrazuje, že kaskadér padá do vody úplně sám. S nepřesností dopadl také výsadek z letadla na konci filmu. Parašutisté nejprve zapínají karabiny pro automatické otevření padáku, hned po výskoku ale pokračují volným pádem. Sám kapitán Gibert pak padák v širokém záběru řídí rukama, při bližším pohledu se pouze drží lan.
Filmaři ukryli do záběrů vlastní jména
Režisér Gérard Krawczyk si do snímku propašoval odkaz na své starší dílo a sám si v něm i zahrál. Objevil se hned v úvodu jako oholený policista v dodávce s radarem. Když pak Émilien pronásleduje na skútru Santa Clause, projede na tržnici pod plakátem na komedii Wasabi, kterou Krawczyk režíroval a Luc Besson produkoval. Ve scéně s monster truckem bourajícím do domu zase v televizi běží akční snímek Kurýr. Zcela vymyšlený není ani název bezpečnostní agentury převážející peníze, jedná se o lehce pozměněné jméno produkční společnosti filmu.
Členové štábu do záběrů ukryli dokonce i svá jména. Diváci je najdou napsaná na výsledkové tabuli v lyžařském středisku. K horám a závodům se váže také scéna z tratě rallye, do které hlavní hrdinové omylem vjedou. Modré závodní speciály brázdící zasněžené cesty jsou vozy Subaru Impreza WRX STi. Zvukaři zase pro šoféra generála připravili hudební vtípek, těsně před nehodou totiž poslouchá řeckou národní hymnu.
Snímek Taxi 3 odvysílá Nova Cinema 4. října ve 20:00. Reprízu uvede stejná stanice o den později od 15:55.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).