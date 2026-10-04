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Konec se zřejmě blíží. Isaac Newton předpověděl a věřil v konec světa v roce 2060

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Isaac Newton, jeden z největších vědců v historii, nejen že založil moderní fyziku a matematiku, ale také se zajímal o náboženská témata. Newton byl hluboce zbožný a věřil, že Bible je inspirací pro jeho vědeckou práci. Navíc, jako mnoho vědců té doby, věřil v možnost předpovědi budoucnosti na základě matematických výpočtů.
Konec se zřejmě blíží. Isaac Newton předpověděl a věřil v konec světa v roce 2060

Konec se zřejmě blíží. Isaac Newton předpověděl a věřil v konec světa v roce 2060

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 16:30

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