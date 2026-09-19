Praha 1 spustí revitalizaci Kampy za 52 milionů

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Praha 1 spustí revitalizaci Kampy za 52 milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Revitalizace jednoho z nejnavštěvovanějších pražských parků se po několikaměsíčním zdržení konečně rozběhne. Praha 1 oznámila, že antimonopolní úřad pravomocně zamítl námitky proti výběrovému řízení…
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Dopravu v Žatci bude řídit semafor
Od pondělí začne v Plzeňské ulici oprava mostu na frekventované silnici I/27, která podle Ředitelství...
Hasiči uzavřou silnici i turistické stezky u Haničky. Chystá se velké cvičení v Orlických horách
Hasiči, záchranáři a policisté se 30. září sejdou v Orlických horách na Rychnovsku, aby si vyzkoušeli...
Ztracená socha Sirotci se vrátila do Brna. Zmizela přes deset let
Více než deset let pohřešovaná mramorová socha Sirotci od milánského sochaře Antonia Tantardiniho je od...
Místo helmy nasadil hliníkový kotlík. Vybavený zloděj tlačil ukradenou motorku ulicemi Jablonce
Kuriózní pohled se naskytl jabloneckým strážníkům, kteří v ulicích města narazili na čtyřicetiletého muže...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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Ralsko bylo 50 let za ostnatým drátem. Dnes tam roste les bez lidského zásahu, ale vstup je pořád zakázaný. Kvůli munici
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dnes, 15:25
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5 kočičích plemen, která milují mazlení a rozjasní každý den
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dnes, 15:21
5 min
Návštěvníci srbské Niše narazí na děsivý pomník. Osmané jej postavili z hlav poražených
VědaŽivě.cz
dnes, 15:20
3 min
Pražský hrad má desítky místností, které neviděl žádný turista. Uzavřené jsou od roku 1918 a důvod není jen bezpečnost
VědaŽivě.cz
dnes, 15:19
3 min
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Zelňáky z pánve: Rychlé a křupavé placičky ze svěžího zelí a bez masa
Cooky.cz
dnes, 15:18
3 min
Není každé „miluju tě“ stejné: 6 způsobů, jak může partner dávat lásku najevo, i když zrovna nenosí kytky
Poudree.cz
dnes, 15:15
3 min
Lehečka vyřídil amerického bombarďáka Sheltona a tvrdí, že fanoušci v Praze jsou nepřekonatelní
SportyŽivě
dnes, 15:08
4 min
Menšík - Shelton. Češi odvrací vyřazení, Menšík musí zdolat finalistu US Open
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 15:07
Menšík zklamal natěšené české fanoušky. Za jeho selháním v Davis Cupu byly externí důvody
SportyŽivě
dnes, 15:06
3 min
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Kutil Tim slaví 35 let. Začal nepovedeným prodejem drog a konkuroval sám sobě
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5 min
Pohádka o medvídkovi Brunovi, který chtěl být lehký jako pírko
Pohádky bez konce
dnes, 15:05
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Úchvatný boj s hořkým koncem. Pavlásek a Rikl nedali čtyři mečboly, Češi musí otáčet
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 15:01
Kdo žije sám, může vytírat jednou za 14 dní. Rodiny s dětmi nebo mazlíčky ale dělají chybu, když mopují jen jednou týdně
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 15:00
4 min
V devadesátkách to byl hit. Němci tuhle malou hračku dnes vykupují za 300 000 Kč
NESPECHEJ.cz
dnes, 15:00
3 min
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Jihlava by měla podle lídrů kandidátek řešit dopravu, obnovu centra či byty
Jihlavská Drbna
dnes, 15:00
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CENTRUM o páté: Twiggy slaví 77, Hrzán se vrací díky AI a Bagárová promluvila o nemoci
Be Native extra
dnes, 15:00
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Filmař Jákl navrhl zahradu u chalupy sám, bez architekta. Obří bazén zapuštěný do svahu je větší než celý dům a zvenku ho nikdo nevidí
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 15:00
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70 000 Kč/měsíc a maturita není potřeba. Firmy v Česku marně shánějí lidi do tohoto oboru
Zodpovime.cz
dnes, 14:57
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Dojemné chvíle v Třinci. Loučící se kapitán Vrána vzpomenul na zesnulou manželku
SportyŽivě
dnes, 14:54
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Mýtus o požáru alexandrijské knihovny milujeme, ale skutečný konec byl složitější
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dnes, 14:49
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Ani ocet, ani savo. Zašedlá vana zbělá sama, když ji večer natřete 1 pastou
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Všechny služby pro obyvatele v jedné aplikaci? Přerov zjišťuje, jak na to
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Orlen kvůli výpadkům ze Saúdské Arábie urychluje diverzifikaci ropy
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