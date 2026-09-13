Potraviny, které pomáhají předcházet smrtelně nebezpečné žilní trombóze a embolii

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Potraviny, které pomáhají předcházet smrtelně nebezpečné žilní trombóze a emboliiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Žilní trombóza a embolie mohou vést v některých případech až ke smrti pacienta. Vyvarujte se nebezpečí přidáním těchto potravin do svého jídelníčku.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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