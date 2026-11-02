Matka s dcerou uchvátily publikum i porotu. Jejich duet se stal legendárním a byl by hřích ho nevidět

Oblíbená soutěž „Británie má talent“ je nevyčerpatelnou studnicí obdivuhodných výkonů. Do historie pořadu se zapsaly i matka s dcerou, které předvedly nezapomenutelný duet.
Tato talentová soutěž je oblíbená po celém světě a vynesla na výsluní již mnoho lidí, kteří svými dovednostmi nadchli publikum.
Povedlo se to i Aně a Fie Almandovým, které se zápisem do soutěže velmi váhaly. Nakonec své obavy překonaly a dobře udělaly. Jejich vystoupení těší srdce fanoušků i po několika letech. Společně zpívají teprve rok
Pocházejí z Indonésie, ale před několika lety se rozhodly usadit v Británii. Ana se svěřila, že měla velmi špatné manželství, které vyústilo v její odchod od manžela.
Tuto příležitost obě vnímají jako nový začátek a doufají v lepší budoucnost. Společnému zpěvu se však v době vystoupení věnovaly pouhý rok. Je tedy obdivuhodné, jak krásně sladily své hlasy.
Vybraly si známý duet Barbry Streisand a Celin Dion „Tell him“. S těžkou písní se vypořádaly obdivuhodně.
Kombinace dívčího hlasu a usazeného, hlubšího hlasu její matky, je skutečnou lahůdkou pro divákovo ucho. A publikum jim dalo jasně najevo, že jejich provedení je špičkové. I obávaný porotce Simon Cowell se po celou dobu vystoupení spokojeně usmívá.
Nadchly i přísného porotce
Po zaznění posledních tónů přemůže dvojici dojetí a obě ženy pláčou. Publikum i porota je odměňuje ovacemi ve stoje.
Přísný Simon reagoval takto: „Toto je to nejlepší, co můžete za daných okolností udělat, abyste ukázali, že vy dvě jste naprosto silné a jednotné. Předvedly jste ten nejúžasnější výkon, a že se to líbilo i zdejšímu publiku.” Fotografie: Freepik
Po vystoupení se dámy svěřily, že měly obrovský strach. Slyšely mnoho vyřazovacích „bzučáků“. Čekaly, že možná i ony budou velmi rychle vykázány z pódia.
K jejich překvapení se tak nestalo a dostaly příležitost pokračovat v dalších kolech soutěže. Dvojice se nakonec probojovala až do vysněného finále a otevřely se jim tak dveře k profesionální kariéře. Spojily zpěv se šířením osvěty
Od doby, kdy se objevily v show, začaly vystupovat na turné „Talents of Britain”. Procestovaly mnoho míst ve Velké Británii a
kromě zpěvu se snažily zvýšit i povědomí o domácím násilí, kterým si obě v minulosti také prošly. Spolupracují s organizacemi podporující oběti domácího násilí. Povedlo se jim tak skloubit vášeň pro zpěv a vyzvednutí tématu, kterému je stále věnovaná malá pozornost.
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Zdroj:
Viaritmo
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Matka s dcerou uchvátily publikum i porotu. Jejich duet se stal legendárním a byl by hřích ho nevidět pochází z webu Světkreativity.