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Retro kvíz o vzniku Československa v roce 1918: Bez jediné chyby by měl projít naprosto každý Čech

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Tento kvíz se zaměřuje na události kolem vzniku Československa. Otestujte své znalosti v deseti otázkách o roce 1918 a jeho významných osobnostech.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Foto: Jan Sommer / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:05

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