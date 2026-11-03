Retro kvíz o vzniku Československa v roce 1918: Bez jediné chyby by měl projít naprosto každý Čech

Tento kvíz se zaměřuje na události kolem vzniku Československa. Otestujte své znalosti v deseti otázkách o roce 1918 a jeho významných osobnostech.
Vznik Československa patří k nejdůležitějším okamžikům našich dějin. Po staletích, kdy byly české země součástí habsburské monarchie, se na konci první světové války otevřela cesta k vlastnímu státu. Nebyla to však náhoda ani dílo jediného člověka. Za vznikem republiky stála práce domácích politiků, zahraničního odboje i československých legionářů. Důležitou roli sehrál také rozpad Rakouska-Uherska, které se po porážce ve válce začalo rozpadat. Víte, kdo stál u zrodu nového státu, kdy byla republika vyhlášena a jaké události tomu předcházely? Ověřte si své znalosti v našem kvízu.
Otestujte své znalosti vzniku Československa
Rok 1918 přinesl Evropě zásadní změny. Rakousko-Uhersko, mnohonárodnostní monarchie, která zahrnovala také české země a Slovensko, se během závěru první světové války dostalo do hluboké krize. Rostla nespokojenost obyvatel, monarchie vojensky i hospodářsky slábla a národy uvnitř říše stále hlasitěji požadovaly vlastní státy. Čeští a slovenští představitelé využili této situace a usilovali o společnou republiku. Významnou roli přitom sehráli Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik, kteří působili také v zahraničí.
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Samotné vyhlášení Československa 28. října 1918 bylo vyústěním dlouhého politického úsilí i dramatických událostí posledních válečných měsíců. Slovenská reprezentace se k myšlence společného státu přihlásila Martinskou deklarací, přijatou 30. října 1918. Nová republika se musela následně vypořádat s řadou problémů, od ustavení státních institucí až po vymezení hranic. V našem kvízu si připomenete nejdůležitější osobnosti, data a souvislosti, které vedly ke vzniku Československa. Zkuste odpovídat bez nápovědy a zjistěte, kolik toho o této historické události skutečně víte. Jděte na to!
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, Moderní dějiny, Dějepis
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