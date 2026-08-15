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Potopa v koupelně? Co dělat, když pod pračkou nečekaně objevíte kaluž vody

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Zjistit po praní, že na podlaze stojí voda, je noční můrou každé domácnosti. Vytékající pračka může zničit podlahu, a dokonce vytopit sousedy. Než ale začnete propadat panice a volat drahý servis, přečtěte si, jak havárii rychle zastavit, odhalit její příčinu a co všechno zvládnete bezpečně opravit úplně sami.
pračka se sušičkou

pračka se sušičkou

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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