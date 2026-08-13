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Nekvete vám orchidej? Vytvořte jí přirozené prostředí díky páře

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Orchideje patří mezi oblíbené pokojové rostliny zejména kvůli svým nádherným květům. I když jsou jejich domovinou tropické oblasti, při správné péči vám pokvetou s minimálními přestávkami celý rok. Bohužel se často spíše setkáváme s opačným problémem, a to jsou povadlé listy a vyschlé kořeny. Poradíme vám několik triků, jak docílit toho, abyste se z kvetoucích orchidejí radovali co nejdéle.
orchidej

orchidej

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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