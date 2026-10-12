Potěmkinův prezident: Trumpovy reklamy, prázdné mítinky a strach

Tři týdny před volbami staví Donald Trump kulisy: reklamy za peníze daňových poplatníků, „legendární“ mítinky s prázdnými sedadly a strašáka jménem Mohamed. V neděli večer jednu z nich strhla soudkyně.
V roce 1787 se carevna Kateřina Veliká vydala na cestu po nově dobytém Krymu. Podle legendy nechal její oblíbenec Grigorij Potěmkin podél Dněpru postavit malované fasády vesnic, aby panovnice viděla blahobyt tam, kde byla jen step. Historici dnes o pravdivosti příběhu pochybují. Pojem „potěmkinovská vesnice“ ale přežil staletí, protože mu nikdy nedošly příležitosti.
Propaganda převlečená za veřejnou službu
Tu nejnovější staví Bílý dům. Jde o více než tucet televizních spotů, v nichž se prezident chlubí, hrozí a slibuje zlatý věk. Podle analytické firmy AdImpact za ně vláda utratila přes 11 milionů dolarů z dvacetimilionové zakázky ministerstva vnitřní bezpečnosti. Bílý dům tvrdil, že jde o „veřejně prospěšná oznámení prezidenta“.
V přeneseném smyslu jde o situaci, jako kdyby si kníže Potěmkin nechal své pověstné dekorace financovat z rozpočtu určeného na památkovou péči – účel prostředků byl zkrátka zcela ohnut ve prospěch estetické iluze.
Pátého října prezident oznámil, že reklamy zaplatí sám, z peněz vybraných pro MAGA Inc. Kdo čekal, že se něco změní, byl zklamaný. Spoty běžely na účet daňových poplatníků celý další týden. Zastavila je až v neděli federální soudkyně Jennifer Rochonová, k níž se obrátil Demokratický národní výbor a organizace Common Cause.
Reklamy musely zmizet z obrazovek do 18:45 východoamerického času, tedy ještě před hlavním vysílacím časem. Bílému domu a dalším úřadům soudkyně v kampani pokračovat zakázala. V zemi, kde mají vládnout zákony, a ne lidé, to není senzace, ale minimum. Senzací je, že dnes i to minimum musí vybojovat soud.
Legendární mítinky s prázdnými sedadly
Druhá fasáda se jmenuje mítinky. Podle prezidenta jsou „legendární“ a prázdná sedadla na nich nikdy nebyla a nikdy nebudou. Čísla tvrdí opak. V Alabamě přilákal Trump v roce 2015 na stadion zhruba 30 tisíc lidí. Letos mu v hale o tři čtvrtiny menší naslouchalo asi osm tisíc.
Trump: Who the hell fills up an arena like this?
*Camera pans out showing empty seats* https://t.co/LR00EqLZi8
— Acyn (@Acyn) October 8, 2026
V ohijské Vandalii řečnil v roce 2016 k deseti tisícům, tentokrát jich přišly čtyři tisíce. A v San Antoniu, kde se chlubil, že je plno „v každém rohu“, ukázala kamera ve stejné chvíli horní sektory poseté prázdnými sedačkami. Muž, který kdysi prohlásil, že malý mítink má 20 tisíc lidí, dnes takový nedokáže naplnit.
Abdul, kterému prezident říká Mohamed
Třetí kulisa je nejzajímavější. V Michiganu vede v průzkumech demokratický kandidát do Senátu Abdul El-Sayed, který by se mohl stát prvním muslimem v americkém Senátu. Trump mu proto říká jeho prostředním jménem Mohamed, které navíc píše s chybou. Nazývá ho džihádistou a sdílí video, v němž zpěvák Kid Rock straší náboženskou občanskou válkou.
Na námitku, že se kandidát jmenuje Abdul, odpověděl na mítinku v Tennessee, že je prezident a může mu říkat, jak chce. Kdo si pamatuje kampaň proti „Baracku Husseinu Obamovi“, ví, že tento styl kampaně není nic nového. Průzkumy přesto dávají El-Sayedovi náskok dvou až šesti bodů před republikánem Mikem Rogersem. Strach je zřejmě levnější než argumenty, ale ani ten se pokaždé nevyplatí.
Potěmkin měl oproti Trumpovi jednu výhodu. Carevna proplouvala kolem jeho vesnic po řece, pomalu a z dálky, a stačilo, aby uvěřila ona sama. Trump musí přesvědčit miliony voličů, kteří mají v kapse telefony a kteří si 3. listopadu mohou prohlédnout, co stojí za kulisami. Fasády se stavějí rychle. Bortí se ještě rychleji.
Zdroje info: Autor
Náhledové foto: Pixabay
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