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Potěmkinův prezident: Trumpovy reklamy, prázdné mítinky a strach

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Dennívýzva
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Tři týdny před volbami staví Donald Trump kulisy: reklamy za peníze daňových poplatníků, „legendární“ mítinky s prázdnými sedadly a strašáka jménem Mohamed. V neděli večer jednu z nich strhla soudkyně.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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