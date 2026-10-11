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Vlna, nebo tsunami? Demokraté v průzkumech republikány drtí, jejich náskok ale může být nafouknutý

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Dennívýzva
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Necelý měsíc před volbami do Kongresu vypadají čísla pro republikány katastrofálně a demokraté už mluví o další modré vlně. Experti na průzkumy ale upozorňují na háček: Trumpovi voliči se dlouhodobě vyhýbají telefonům tazatelů a skutečný rozdíl tak může být menší, než se zdá. Že by to republikány zachránilo, ovšem nevěří ani jejich vlastní odborníci.
01_bilydum

01_bilydum

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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