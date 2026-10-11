Vlna, nebo tsunami? Demokraté v průzkumech republikány drtí, jejich náskok ale může být nafouknutý

Necelý měsíc před volbami do Kongresu vypadají čísla pro republikány katastrofálně a demokraté už mluví o další modré vlně. Experti na průzkumy ale upozorňují na háček: Trumpovi voliči se dlouhodobě vyhýbají telefonům tazatelů a skutečný rozdíl tak může být menší, než se zdá. Že by to republikány zachránilo, ovšem nevěří ani jejich vlastní odborníci.
Čísla, ze kterých jde mráz po zádech
Průměr průzkumů serveru RealClearPolling dává demokratům v souboji o Sněmovnu náskok zhruba osmi procentních bodů. Některá šetření jim přisuzují dokonce o šestnáct bodů víc než republikánům. Analytici z Cook Political Report počítají s tím, že demokraté získají devět až devatenáct křesel, což by jim stačilo k těsné většině.
Ani Senát už není pro republikány jistotou. Demokratům ke kontrole horní komory chybí čtyři křesla a podle Cooku jich mohou přidat dvě až šest. Mezi vyrovnané souboje nově zařadil i Kansas, a v Texasu dokonce demokrat James Talarico předstihl Trumpova favorita Kena Paxtona. Podpora samotného prezidenta se přitom drží jen kolem 37 procent, podle průzkumu Economist/YouGov dokonce na 35 procentech, zatímco nespokojeno je šedesát procent Američanů.
Republikáni, kteří nezvedají telefon
Odborníci si ovšem pamatují, jak se jejich obor spálil v minulosti. Trumpovu podporu podcenily průzkumy v letech 2016, 2020 i 2024. Volby v polovině funkčního období sice bývají předvídatelnější, ale i před čtyřmi lety některá šetření sílu republikánů podstřelila.
Problém je jednoduchý: republikáni jsou podle výzkumů méně ochotní odpovídat tazatelům než demokraté, a ochota Američanů účastnit se průzkumů navíc od konce devadesátých let dramaticky klesla. Agentury to vyrovnávají tím, že hlasům republikánů, kteří odpoví, přikládají větší váhu.
Politolog Matthew Tyler z Riceovy univerzity ale varuje, že metoda stojí na předpokladu, že se respondenti příliš neliší od těch, kteří telefon nezvednou. Pokud jsou republikáni ochotní mluvit s tazateli zároveň umírněnější než ostatní, může výsledek modrou vlnu uměle zvětšit.
Obrovskou roli hraje i odhad, kdo k volbám skutečně dorazí. Hlavní vědec agentury YouGov Douglas Rivers z jednoho zářijového průzkumu vypočítal náskok demokratů od šesti do šestnácti bodů, podle toho, jak definoval pravděpodobné voliče. Horní hranici sám označil za téměř jistě přehnanou. Rozdíl mezi oběma scénáři podle něj odpovídá rozdílu mezi mírným vlněním a tsunami.
Naděje, která moc neuklidní
Donald Trump má na celou debatu jasný názor. Každý nepříznivý průzkum odbývá jako falešné zprávy a dál tvrdí, že republikáni ve volbách zvítězí, přestože jeho popularitu sráží drahota a ceny pohonných hmot vyhnané válkou s Íránem.
Teorie o armádě skrytých Trumpových voličů, kteří v listopadu nečekaně zachrání stranu, ale nepřesvědčuje ani republikánského analytika Brenta Buchanana z agentury Cygnal. Přiznává sice, že na průzkumy dnes odpovídá víc voličů Kamaly Harrisové, ale dobrá agentura si podle něj umí poradit i s tím.
Většina odborníků proto i přes všechny pochybnosti dál vidí demokraty v roli favoritů.
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Náhledové foto: Pixabay
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