Nestíháte divadlo? Vstupenka vám nemusí propadnout, v Hradci ji prodáte dál
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Nestíháte divadlo? Vstupenka vám nemusí propadnout, v Hradci ji prodáte dálZdroj: Hanka Poskočilová
Článek byl publikován 23.11.2026 15:02
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →