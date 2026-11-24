„Stavba je zastavena a neznáme důvod,“ napsal jeden ze čtenářů pod článkem Hradecké Drbny o pokračující výstavbě obchvatu Náchoda. Nebyl jediný. V diskusi se objevily desítky komentářů, v nichž lidé zpochybňovali, že práce pokračují.
Někteří přidali konkrétní zkušenosti z okolí staveniště. „Ono se nepracuje již delší dobu od Branky až po Babí, nevidíte jezdit auta. Nejede drtička, prostě krásné ticho,“ popsala čtenářka Josefína Vágnerová. Další diskutující upozorňovali, že na stavbě nikoho pracovat neviděli.
Kvůli množství podobných reakcí se redakce obrátila na město Náchod a Ředitelství silnic a dálnic s dotazem, zda se stavba skutečně zastavila.
K zastavení nedošlo, říká ŘSD
„Mohu potvrdit, že k žádnému zastavení stavby rozhodně nedošlo. Stavba pokračuje dál dle aktualizovaného harmonogramu,“ sdělila Hradecké Drbně mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
Informace o údajném přerušení prací zaznamenala také radnice. Podle mluvčí města Niny Adlof je odmítá investor i stavební firma.
„Tato dezinformace se tady rozšířila a dle sdělení ŘSD i zhotovitele se nezakládá na pravdě. Proto jsme investora požádali, aby věc komunikoval a vysvětlil,“ uvedla Adlof pro naši redakci.
ŘSD následně zveřejnilo také video se záběry ze stavby, ve kterém veřejnost upozorňuje, aby nevěřila všemu, co čte na internetu. Investor tedy zastavení projektu jednoznačně odmítá.
V Bělovsi se připravuje napojení na silnici do Polska
„V tuto chvíli pokračujeme v zemních pracích, hrubých zemních pracích, na mostech i v obou tunelech,“ upřesnila Petra Drkulová.
V Polské ulici v Bělovsi začaly 26. října práce na kanalizaci, které mají podle ŘSD pokračovat do května 2027. Provoz má po celou dobu zůstat zachovaný v jednom pruhu v každém směru.
Přes zimu má přijít na řadu také budování nájezdu na obchvat. „Dojde k omezení provozu, aby měli stavaři víc prostoru a začali dělat nájezd na mezinárodní komunikaci,“ vysvětlil už dříve starosta Jan Birke.
Dokončení obchvatu je plánované na rok 2028. Silnice má odvést část tranzitní dopravy z města, kterým podle ŘSD denně projede téměř 19 tisíc vozidel.