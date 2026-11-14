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Ženy ve středověku menstruovaly jinak než ty dnešní. Vložky nahrazovaly třemi způsoby

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Dnešní ženy mají na výběr z desítek menstruačních pomůcek. Ve středověku takový komfort neexistoval. Menstruace přitom byla běžnou součástí života stejně jako dnes. Ženy si musely poradit s tím, co měly k dispozici.
Ženy ve středověku menstruovaly jinak než ty dnešní. Vložky nahrazovaly třemi způsoby

Ženy ve středověku menstruovaly jinak než ty dnešní. Vložky nahrazovaly třemi způsoby

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 13:40

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