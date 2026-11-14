Američané nahrazují legendární M4. Nová puška M7 prostřelí víc, ale do zásobníku se vejde méně nábojů

Po více než šedesáti letech dominance náboje 5,56 milimetru spouští americká armáda největší obměnu pěchotních zbraní od války ve Vietnamu. Nová útočná puška M7 a lehký kulomet M250 přinášejí vyšší průbojnost, ale také citelně vyšší hmotnost výstroje.
Rozhodnutí o výměně legendární karabiny M4 a kulometu M249 padlo po náročném sedmadvacetiměsíčním testování tří konkurenčních návrhů. V dubnu 2022 americká armáda oznámila
desetiletou zakázku pro společnost SIG Sauer v rámci programu Next Generation Squad Weapon, známého pod zkratkou NGSW. Následné vojskové zkoušky vyvrcholily v létě 2025, kdy zbraně úspěšně absolvovaly pouštní testy na základně Fort Bliss v Texasu za účasti jednotek 1. obrněné divize.
Hlavním impulsem pro zavedení nové výzbroje se stal rychlý rozvoj moderní balistické ochrany potenciálních protivníků. Standardní střela ráže 5,56 milimetru ztrácí na větší vzdálenost energii potřebnou k spolehlivému probití současných keramických plátů. Američtí plánovači proto vsadili na těžší náboj ráže 6,8 krát 51 milimetrů, který má pěchotním družstvům vrátit převahu na střední a delší vzdálenosti.
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Základ nové výzbroje tvoří útočná puška M7, původně testovaná pod označením XM5 a XM7, a lehký kulomet M250 s pásovým podáváním. Obě zbraně využívají pístový mechanismus s krátkým zdvihem a již z výroby jsou osazeny tlumičem hluku a záblesku, což vojákům usnadňuje komunikaci v boji a snižuje akustickou i vizuální stopu při střelbě.
Tajemství mimořádného výkonu se ukrývá v hybridní nábojnici kombinující mosazné tělo s ocelovým dnem. Tato konstrukce dovoluje pracovat s výrazně vyššími tlaky v nábojové komoře než u klasických celomosazných nábojů, aniž by došlo k roztržení nábojnice. Kulomet M250 přitom váží citelně méně než dosavadní M249 SAW a díky účinnému tlumení zpětného rázu umožňuje přesnou palbu dávkami i na vzdálenost přesahující půl kilometru.
Lehký kulomet M250 s pásovým podáváním postupně nahrazuje dosavadní zbraň M249 SAW. Chytrá optika XM157 počítá balistiku za střelce
Samotná zbraň představuje jen polovinu nového systému. Na horní lištu pušky M7 i kulometu M250 se montuje pokročilý zaměřovač XM157 od společnosti Vortex Optics, který v jediném těle spojuje variabilní puškohled se zvětšením až osmkrát, laserový dálkoměr, atmosférická čidla a miniaturní balistický počítač.
Voják zaměří cíl, stiskne tlačítko dálkoměru a digitální displej uvnitř optiky mu okamžitě promítne upravený záměrný bod zohledňující vzdálenost, sklon terénu, teplotu vzduchu i vítr. Systém navíc dokáže bezdrátově komunikovat s další elektronikou vojáka, což výrazně zvyšuje pravděpodobnost zásahu hned první ranou i pod bojovým stresem.
Kombinace pušky M7 s tlumičem a balistické optiky XM157 zvyšuje přesnost na delší vzdálenosti. Větší váha, méně munice a první výhrady
Přechod na výkonnější střelivo si však vybírá fyzickou daň. Puška M7 s plným dvacetiranným zásobníkem, tlumičem a chytrou optikou je těžší než starší karabina M4 a větší náboje znamenají, že voják unese v základní palebné dávce méně munice. Zatímco karabina M4 využívá třicetiranné zásobníky, standardní zásobník pro M7 pojme dvacet nábojů.
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První jednotky včetně 101. výsadkové divize už nové zbraně převzaly a v terénu ověřují, zda vyšší účinnost jednotlivých zásahů vyváží větší zátěž pěšáka i závislost elektronické optiky na bateriích. Jisté však je, že éra lehkých malorážových pušek jako jediného univerzálního řešení pro prvoliniovou pěchotu právě končí.
Zdroje fotografií ngsw_m7_featured: Capt. Stephanie Snyder / Wikimedia volné dílo ngsw_m250_inline: Bronco Brigade / Wikimedia volné dílo ngsw_m7_testing_inline: Spc. Sam Shomento / Wikimedia volné dílo