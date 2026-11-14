Dostál, Vejmelka, Vladař i Dobeš pod 90 procenty. Čeští gólmani v NHL zažívají těžký start

Dostál, Vejmelka, Vladař i Dobeš pod 90 procenty. Čeští gólmani v NHL zažívají těžký startPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dostál, Vejmelka, Vladař i Dobeš pod 90 procenty. Čeští gólmani v NHL zažívají těžký startZdroj: Montreal Canadiens
Článek byl publikován 14.11.2026 13:51
Bývalý anglický reprezentant Wayne Rooney se chystá na netradiční dobrodružství. Legenda Manchesteru United...
Senegalská reprezentace se pod vedením Patricka Vieiry připravuje na další důležitý zápas kvalifikace...
Karolína Plíšková má za sebou mimořádný návrat na tenisové kurty. Bývalá světová jednička, jejíž kariéru na...
Reprezentační brankář Antonín Kinský se ve třiadvaceti letech vypracoval mezi opory londýnského Tottenhamu....
Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...Všechny články tohoto autora →
- Brock Boeser dosáhl 500 bodů ve Vancouveru. Jeho jubileum ale nezakryje další porážku Canucks
- Kouč Komety Zábranský sepsul hráče kvůli zbytečným faulům. V plánu jsou osobní pohovory
- Roman Josi stihl 800 bodů. Nashville má obránce, který tvoří hru jako elitní útočník
- Trenér šampionky Noskové: Její největší zbraní je hlava, pod to se podepíšu krví, říká Krupa