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Zákaz sociálních sítí pro děti. Pomohlo by nám to?

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Dennívýzva
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Zpět na články Digitální apokalypsa, nebo nová realita? Učíme my děti, nebo ony nás? Představte si poutníka, který se uprostřed horké pouště doplazí k rozcestníku. Jedna šipka ukazuje k vodě, druhá k internetu. My, generace vychovaná v analogové jistotě, bychom ani vteřinu neváhali – vybrali bychom…
Zákaz sociálních sítí pro děti. Pomohlo by nám to?

Zákaz sociálních sítí pro děti. Pomohlo by nám to?

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