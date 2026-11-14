Bristol zhasínal, kopce svítily. Britové do léčky přidali i jiskry tramvají

Když se Bristol za války zatemňoval, v kopcích jihozápadně od města rozsvěceli Britové klamný cíl. Na Black Down napodobovali světla kolejišť i záblesky tramvají. Připravené ohně měly další posádky přesvědčit, že cíl už hoří.
Přístav a letecký průmysl dělaly z Bristolu důležitý cíl Luftwaffe.
Série těžkých nočních náletů začala v listopadu 1940. K britské obraně patřily noční stíhačky i klamné cíle na zemi. Na řídce osídlené plošině Black Down měly vytvořit dojem, že pod letadlem leží město. Tramvaj se vešla do jediného záblesku
Když mezi sběračem tramvaje a trolejí přeskočil elektrický oblouk, ulicí na okamžik problesklo světlo.
Historic England řadí napodobeninu takového záblesku mezi efekty na Black Down. V britských klamných areálech ho podle archeologické studie vytvářela oblouková lampa s modrým sklem. Tramvajový provoz v samotném Bristolu skončil poté, co nálet 11. dubna 1941 přerušil napájení. U nádraží Temple Meads byla tramvajová konečná. Koleje zachycené v roce 2011 připomínají síť, která za války přišla o napájení.
Světelné návnady se označovaly QL. Podle
dobových pokynů citovaných ve studii měla obsluha zprvu rozsvítit oba světelné okruhy. Při přiblížení letounů měla hlavní světla zhasnout a zůstat jen poslední známky provozu, třeba záře z otevřeného topeniště parní lokomotivy. Posádka letadla tak mohla zahlédnout i chvíli, kdy se domnělé město ponořilo do tmy.
Při letecké kontrole v roce 1942 se ukázalo, jak snadno se dal klam pokazit. Ve východním sektoru blikala čtyři světla současně. Podle
dobového hodnocení to působilo, jako když někdo naráz rozsvítí. Blikání v několika sektorech se mělo odpojit.
https://www.zbrojopis.cz/messerschmitt-me-262-proudovy-stihac-motory-avia-s-92/
Nádraží dostalo v kopcích dva protějšky
Plán archeologů staví vedle sebe železniční areály v Bristolu a šest sektorů návnady C82. Dva z nich napodobovaly nádraží Temple Meads a nákladové kolejiště Pylle Hill. Západní železniční depo mělo svůj světelný protějšek ještě dál na jihozápad, u Ashridge Farm. Orientační mapa Bristolu a návnad v Mendipech S ↑ BRISTOL Západ Východ ● A ● T ● E ● F ● P ● B ↙ asi 25 km BLACK DOWN A ASHRIDGE FARM Západ Východ ○ A ○▲ C ○ D ○ E ○▲ F ○ B ★ SF1(e) Ashridge Farm
Legenda. ● skutečný železniční areál, ○ světelná návnada QL, ▲ připravené ohně QF, ★ požárová návnada Starfish. Šipka ukazuje směr z Bristolu k návnadám a písmena odkazují na tabulku. Rozmístění je orientační. Podrobný plán a tabulka sektorů.
Značka V Bristolu Návnada v kopcích A Canons Marsh, kolejiště a přístaviště QL B West Depot, západní depo QL u Ashridge Farm. Poblíž samostatný Starfish SF1(e). T a P / C a D Nádraží Temple Meads (T) a nákladové kolejiště Pylle Hill (P) C mělo QL a QF. D mělo QL. E Kingsland Road, odstavné koleje QL F East Depot, východní depo QL a QF
Světla nabízela posádkám cíl. Ohně QF a rozsáhlejší požárové návnady Starfish měly napodobit jeho zásah a přitáhnout další vlnu. U sektoru C zůstaly podle
památkářů protipožární příkopy kolem stanovišť, jejichž oheň měl z výšky připomínat hořící budovy. Podobně pečlivě skládali Britové zdání vojenské aktivity později při operaci Fortitude před vyloděním v Normandii. Kam pumy skutečně dopadly
V noci z 2. na 3. prosince 1940 zaznamenává historik John Penny zásahy u dvou jiných klamných cílů bristolské obrany. Na návnadu u Stockwoodu podle jeho
přehledu protivzdušné obrany dopadlo 62 pum, na Chew Magna šest. Téže noci byl napaden i samotný Bristol.
U Black Down jsou doklady skromnější. V operačních záznamech jednotky
archeologové nenašli záznam o větším zásahu. V jejich studii je také svědectví o explozi poblíž východního bunkru. Datum a souvislost s činností návnady zůstávají nejasné.
https://www.zbrojopis.cz/magnetohydrodynamicky-pohon-bez-lodnich-sroubu-yamato-1-darpa-pump/
Na Black Down jsou dodnes patrné i pravidelné
řady nízkých násypů. Měly ztížit přistání nepřátelských letadel. Po světlech a ohních zůstaly hlavně bunkry, odkud je obsluha ovládala, a nenápadné stopy v terénu. Okolí Black Down při pohledu od Rowberrow Warren. V otevřené krajině plošiny byly za války rozptýlené návnady i překážky proti přistání.
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WW2 Control Bunker entrance for Burrington Bomb Decoy. a Black Down from Rowberrow Warren.