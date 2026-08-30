Pokojská v hotelu prozradila, kolik si měsíčně přidá na spropitném

Na výplatní pásce pokojské tahle položka nikdy nestojí. Přesto právě ona často rozhoduje, jestli má úklid hotelových pokojů vůbec smysl. Řeč je o drobných, které hosté nechávají v pokoji, a přesné roční číslo za ně nezná pořádně ani sama pokojská. Mezi hotelovým personálem se ale dobře ví, kolik se z těch bankovek a mincí za měsíc dokáže nasypat.
Kolik hosté reálně nechají v pokoji
V českých hotelech se odměna za úklid ustálila zhruba na 30 až 50 korunách za den, tedy nějaké dvě eura. Znalec etikety Ladislav Špaček doporučuje počítat s desetinou útraty a odměnu předávat radši postupně během pobytu než v jedné velké částce až na konci.
Potíž je v tom, že takhle štědrý zdaleka není každý. Spropitné pro pokojskou zůstává u Čechů pořád na okraji zájmu a spousta hostů na něj vůbec nepomyslí. Kdo odchází z pokoje bez jediné mince na stolku, není žádná výjimka.
Přečtěte si také: “Vyhodila jsem to při stěhování a dodnes toho lituju”. Sběratelé za tuhle věc z dob ČSSR dávají tisíce Co z drobných udělá za celý měsíc
Když se malé denní částky sečtou přes celý měsíc, vyjde suma, jakou by na první pohled nikdo nehádal. V dobrém a slušně obsazeném hotelu se pokojská přes spropitné dostane na stovky až nižší tisíce korun navíc, aniž o tom účetní tuší. V levném podniku, kde host nic nenechá, je to naopak skoro nula.
Kolik nakonec padne, závisí na obsazenosti, ročním období a hlavně na tom, jaká klientela do hotelu chodí. Zahraniční hosté z Ameriky nebo západní Evropy bývají na dýška zvyklí mnohem víc než domácí publikum, takže v turisticky vyhledávaných hotelech se za měsíc nasčítá výrazně víc.
Proč na drobných tolik záleží
Odpověď na to, proč pokojské na spropitném tak sejde, je prostá. Hotely a pohostinství se ve mzdových přehledech pravidelně krčí úplně dole a základ mzdy zůstává u pokojských jen kousek nad zákonným minimem. Konkrétní čísla to potvrzují. Úklidový personál v ubytovacích službách si v roce 2025 vydělal v průměru kolem 27 000 korun hrubého a víc než polovina lidí zůstala ještě pod tím.
Přečtěte si také: Cukrářka radí Čechům: bábovka nevyschne ani třetí den, když do těsta přidáte 1 věc z lednice
S platem nahoru nehne ani zvučné jméno hotelu. Co pokojské reálně přidá, jsou hlavně směny, do kterých se nikomu nechce. Za noční, víkendy a svátky přidává zákoník práce příplatky a třeba za práci o svátku může jít o sto procent navíc. Spropitné je k tomu bonus, který se na pásce neobjeví a zůstává jen mezi hostem a pokojskou.
Jak dát dýško, aby došlo tam, kam má
I dobře míněná odměna umí skončit špatně. Peníze položené volně na stole si pokojská často netroufne vzít, protože netuší, jestli je tam host jenom nezapomněl. Osvědčené řešení je nechat bankovku pod polštářem nebo na posteli a připsat pár slov díků na lísteček.
Kam host v pokoji spropitné položí, rozhoduje o tom, jestli si ho pokojská vezme. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vyplatí se taky odměňovat každý den zvlášť. Pokoj totiž během delšího pobytu uklízí i několik různých lidí, kteří se ve službách střídají. Kdo schová celou částku až na den odjezdu, snadno odmění jen toho, kdo uklidil naposledy, a na ostatní se nedostane.
Přečtěte si také: K čemu je ta malá dírka v rukojeti pánve? 9 z 10 Čechů to netuší a celý život ji ignoruje Ve světě se bez bakšiše neobejdou
Jinde je spropitné pro pokojskou ještě samozřejmější. V amerických hotelech etiketa radí nechat aspoň 2 až 5 dolarů za noc a v luxusních podnicích klidně mnohem víc, i když ve skutečnosti spropitné dává jen menšina hostů. I za oceánem tedy platí, že slušnost a realita se rozcházejí.
V Egyptě nebo Tunisku jde o úplně jiný svět. Základní platy personálu jsou tam tak nízké, že lidé žijí prakticky jen z bakšiše, který turisté nechávají. Pro cestovatele je to pár drobných navíc k dovolené, pro místní pokojskou často jediné peníze, ze kterých doma zaplatí nájem a jídlo.
Jak se zvyklosti liší podle země, shrnuje následující přehled:
Přečtěte si také: Kdo dává tyhle 2 potraviny vedle sebe do lednice, ať s tím okamžitě přestane. Zkazí se o polovinu dřív
Země Obvyklé spropitné pokojské Poznámka Česko 30 až 50 Kč za den zhruba dvě eura USA 2 až 5 dolarů za noc v luxusních hotelech i mnohem víc Egypt a Tunisko pár drobných personál žije prakticky jen z bakšiše
Zdroje: https://www.prozeny.cz/clanek/zdravi-a-zivotni-styl-etiketa-na-dovolene-95285, https://www.poradte.cz/spolecnost/18319-spropitne-pro-pokojske-personal-v-hotelu.html, https://www.rd.com/article/how-much-you-should-tip-hotel-housekeeping/, https://www.dotyk.cz/svet/spropitne-platy-egypt-personal-prace/, https://prumerneplaty.cz/pozice/pokojska, https://www.tiscali.cz/kolik-bere-pokojska-v-luxusnim-hotelu-v-centru-prahy-za-mesic-i-s-priplatky-az-to-cislo-uvidite-budete-koukat-732620