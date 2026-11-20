Konec nepředvídatelných verdiktů? FIA zavádí stálé komisaře
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Konec nepředvídatelných verdiktů? FIA zavádí stálé komisaře
Článek byl publikován 20.11.2026 00:22
Královna motorsportu se po roce opět představí v Las Vegas. Pamatujete si výrazné závodní okamžiky z...
F1 podepsala smlouvu se společností Whoop, která se zaměřuje na výrobu fitness náramků pro sledování...
Oscar Piastri vysvětlil, proč se po sedmi letech rozhodl ukončit spolupráci se svým managementem vedeným...
Max Verstappen přivítal možnost návratu osmiválcových motorů do formule 1, přestože jeho ideální technická...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →