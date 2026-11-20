Vilma Cibulková po měsících spekulací otevřeně potvrdila, že byla na léčení. Po zrušených představeních a odchodu z rolí teď mluví o klidnějším období.
Když se Vilma Cibulková na několik měsíců stáhla z veřejného prostoru, začaly se kolem ní množit nejrůznější otázky i dohady. Herečka rušila pracovní závazky, odešla ze seriálu Polabí a přestala se objevovat také na divadelních scénách. Sama své potíže dříve spojovala s prodělanou boreliózou. Na In-Lifestyle jsme zaregistrovali, že se nyní rozhodla o svých potížích promluvit více otevřeně.
Po měsících mlčení potvrdila pobyt v léčebně
V posledních měsících se kolem herečky objevovaly informace o zrušených pracovních schůzkách i divadelních představeních. Její odchod ze seriálu Polabí a následné přerušení divadelních závazků vyvolaly řadu otázek. Z hereckého prostředí se přitom šířily zprávy o potížích s alkoholem i psychickém vyčerpání. Cibulková se k nim dlouho nevyjadřovala.
Až nyní poskytla rozhovor deníku Blesk, v němž potvrdila, že v březnu pobývala tři týdny v Berouně. Redakce její pobyt označila za protialkoholní léčbu, sama herečka ve své odpovědi mluvila o rehabilitaci. Dodala také, že od dubna znovu běžně pracuje a současné období prožívá příjemně. Její vyjádření tak přineslo první konkrétnější vysvětlení dlouhého pracovního výpadku.
Bývalá manželka Ivana Trojana promluvila o jejich bolestivém rozvodu: Dnes má nové jméno a větší klid
Se závislostí na alkoholu bojovala už před lety
Nejde přitom o první podobné období v jejím životě. Cibulková se už v minulosti otevřeně svěřila s tím, že měla se závislostí na alkoholu vážné problémy. V době, kterou sama označovala za svou „druhou pubertu“, trávila několik let v divadelních klubech a postupně nad pitím ztrácela kontrolu. Nakonec se rozhodla vyhledat odbornou pomoc a léčila se v pražských Bohnicích.
Její cesta k tomu, aby měla alkohol znovu pod kontrolou, ale nebyla jednoduchá. V rozhovoru pro web Proženy.cz popsala, že nejdelší období abstinence trvalo dvacet let a že během něj zažila dva drobné relapsy. Po letech si podle svých slov nastavila velmi střídmý režim a výjimečně si dovolila malé pivo nebo sklenku vína. Zároveň si uvědomovala, že sklon k závislosti nezmizí jen tím, že člověk přestane pít. Vnímala ho jako celoživotní úkol, se kterým se musí naučit žít.
Přesto ji mrzelo, že ji někteří lidé kvůli minulosti vnímají hlavně jako ženu, která měla problém s alkoholem. Sama přitom chtěla, aby vedle někdejších potíží nezaniklo ani to, že se s nimi dokázala poprat.
Herecká kariéra jí přinesla uznání, soukromí ale nebylo vždy jednoduché
Vilma Cibulková patří k výrazným českým herečkám. Po absolvování DAMU v roce 1985 nastoupila do činohry Národního divadla, kde působila do roku 1991. Později se prosadila na dalších divadelních scénách i před kamerou. Diváci si ji mohou pamatovat například z filmů Pupendo, Mazaný Filip nebo Krev zmizelého. Za roli ve snímku Pupendo získala v roce 2003 Českého lva za vedlejší ženský herecký výkon. Ocenění se dočkala také na divadelní scéně, kde získala Cenu Thálie.
Vedle pracovních úspěchů ale zažila i velmi těžké osobní chvíle. V minulosti se musela vyrovnávat s rozpadem manželství, ztrátou těhotenství a také se závislostí své dcery Šimony na pervitinu. Ta v dospívání nějaký čas žila i na ulici. Cibulková o tom mluvila jako o jednom z nejtěžších období svého života. Nicméně se jejich vztah podařilo obnovit a dnes jsou si velmi blízké.
Co bývá u podobných potíží varovné
Na chvíli má smysl vystoupit z čistě celebritního rámce. Podle Healthline se porucha spojená s užíváním alkoholu nemusí projevovat jen tím, že člověk pije často. Varovným signálem může být také ztráta kontroly nad množstvím alkoholu, pokračování v pití navzdory problémům nebo potíže se zvládáním pracovních a osobních povinností. Okolí si někdy všimne až změn v chování, výpadků a zhoršující se kondice.
Léčba přitom nebývá jednorázovou záležitostí s jasným koncem. Vedle samotného zvládnutí akutních potíží hraje roli také psychoterapie, dlouhodobá podpora a změny v každodenním režimu. Pobyt v léčebném zařízení nemusí znamenat definitivní tečku, ale začátek další etapy. Ani Cibulkové současná slova o návratu do práce sama o sobě neříkají, že má všechny obtíže definitivně za sebou.
O svém příběhu začala znovu mluvit sama
Cibulková se v posledním rozhovoru vymezila také vůči kolegům, kteří podle ní vystupovali jako její nevyžádaní mluvčí a veřejně komentovali její zdravotní stav. Je pochopitelné, že se jí nelíbilo, když se o jejím soukromí mluvilo bez její účasti. Dlouhé mlčení totiž nechávalo prostor různým verzím událostí, z nichž ne všechny musely odpovídat skutečnosti.
Nyní alespoň část otázek zodpověděla sama. Připomněla také, že se po březnovém pobytu vrátila k práci a současný rok hodnotí pozitivně. Jak bude její návrat pokračovat a zda se znovu objeví v takovém pracovním tempu jako dříve, zatím není jasné. Po zkušenostech, o kterých v minulosti otevřeně mluvila, ale není důvod její současná slova o lepším období zlehčovat ani z nich vyvozovat víc, než sama řekla.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Herečka Vilma Cibulková přiznala pobyt na léčení a otevřeně se vrátila k těžkému období byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.