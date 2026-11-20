Móda, která překračuje hranice tradičního oblékání
Androgynní oblékání rozhodně není novým objevem posledních sezón. Jeho kořeny můžeme hledat v různých kulturních a uměleckých hnutích, která prostřednictvím vzhledu zpochybňovala zažité představy o ženskosti a maskulinitě. Výraznější prostor získalo například v 60. a 70. letech, kdy se začaly uvolňovat tradiční hranice mezi mužskou a ženskou módou. Významnou roli sehrála také hudební scéna a glam rock.
Jednou z nejvýraznějších osobností této proměny byl David Bowie. Jeho alter ego Ziggy Stardust, výrazný make-up, extravagantní kostýmy a práce s vlastní pódiovou identitou ukázaly, že mužská image nemusí vycházet pouze z tradiční představy maskulinity. Bowie prostřednictvím oblečení a vizuálních proměn zpochybňoval očekávání spojená s tím, jak by měl muž vypadat.
V 80. letech na podobnou estetiku navázala například Annie Lennox, která proslula krátkými vlasy, výrazným líčením a pánsky inspirovanými obleky. Její vzhled ukázal, že ženskost nemusí být spojena s dlouhými vlasy, šaty nebo zdůrazňováním křivek. Vedle ní stojí za zmínku i Grace Jones, která pracovala s ostře střiženými siluetami, geometrickými účesy a výraznou módní stylizací.
Androgynní estetika se postupně propsala také do módní fotografie, filmu a současné popkultury. Výrazným příkladem je herečka Tilda Swinton, jejíž osobitý styl často pracuje s minimalistickými liniemi, přísnou krejčovinou a nejednoznačnou elegancí. Její outfity ukazují, že androgynní vzhled nemusí být extravagantní ani provokativní. Někdy stačí dobře střižený oblek, jednoduchá barevnost a promyšlené proporce.
Současná
móda na tyto inspirační zdroje navazuje, ale přistupuje k nim mnohem přirozeněji. Androgynní prvky už nemusí představovat výrazné módní prohlášení. Mohou být nenápadnou součástí běžného outfitu, který kombinuje pohodlí, funkčnost a osobní vkus.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: VE SVĚTĚ KRÁSY SE ČÍM DÁL VÍCE STÍRAJÍ GENDEROVÉ HRANICE A REAGUJÍ NA TO I KOSMETICKÉ ZNAČKY Foto: Tony Barnard, Los Angeles Times, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons Jak nosit androgynní styl i v běžném životě
Androgynní oblékání může na první pohled působit jako estetika vyžadující kompletní proměnu
šatníku. Ve skutečnosti je ale poměrně snadné začít s několika základními kousky, které už pravděpodobně máme doma. Důležitá je především práce s kontrasty, proporcemi a materiály. Nemusíme se přitom držet pouze černé, šedé nebo jiných neutrálních odstínů. Oversized sako a romantická krajka
Jedním z nejjednodušších způsobů, jak propojit ženské a maskulinní prvky, je kombinace volného pánského saka s krajkovým topem nebo jemnou saténovou halenkou. Kontrast mezi přísnější siluetou a romantickým materiálem vytváří zajímavou rovnováhu. Outfit můžeme doplnit širokými kalhotami, koženým páskem a mokasínami. Pokud chceme trochu odvážnější výsledek, krajkový top může částečně vykukovat také pod rozepnutou košilí.
Široké oblekové kalhoty a krátký top
Oversized siluety patří k charakteristickým prvkům androgynního oblékání, ale nemusíme se bát ani jejich kombinování s přiléhavějšími kousky. Široké oblekové kalhoty s vysokým pasem můžeme doplnit jednoduchým crop topem, případně kratším tílkem nebo přiléhavým rolákem. Celek bude působit současně a čistě, zvlášť pokud zvolíme neutrální barvy. Výraznější kožený pásek, hodinky s kovovým řemínkem nebo hranaté sluneční brýle dodají outfitu další charakter.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: PÁNSKÝ ŠATNÍK JAKO PROSTOR PRO NOVOU MÓDNÍ ÚROVEŇ: SEZNAMTE SE S KOUSKY, KTERÉ MOHOU STYLOVĚ NOSIT I ŽENY Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Vesta, volné džíny a kravata
Kravata už dávno nemusí být výhradně součástí pánského formálního oblečení. Zajímavě funguje také v uvolněnějších kombinacích, například s oblekovou vestou, volnými džínami a jednoduchým tričkem. Výsledný outfit může připomínat moderní interpretaci devadesátkové estetiky, která propojuje prvky kancelářského oblečení s ležérním streetwearem. Pokud nechceme působit příliš formálně, můžeme kravatu uvázat volněji a místo elegantních bot zvolit tenisky nebo masivní kožené polobotky.
Pánský svetr, košile a rovné džíny
Oversize pletený svetr s výstřihem do V nebo kulatým výstřihem můžeme obléknout přes klasickou bílou košili. Necháme přitom vykukovat límeček i spodní lem, čímž vytvoříme zajímavé vrstvení. Doplníme rovnými džínami, koženým páskem a kotníkovými botami. Pro chladnější dny se hodí také dlouhý kabát nebo vlněná šála. Tato kombinace je ideální pro každodenní nošení a nevyžaduje žádné extravagantní kousky.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: VESTA V HLAVNÍ ROLI: INSPIRUJTE SE STYLOVÝMI OUTFITY PRO KAŽDÝ DEN Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Smokingové sako a saténová sukně
Androgynní styl nemusí znamenat pouze široké kalhoty a pánsky inspirované vrstvení. Zajímavého kontrastu dosáhneme také spojením smokingového saka s jemnou saténovou sukní. Přísné linie formálního oděvu se v tomto případě potkávají s lehkostí a splývavostí ženského kousku. Pod sako můžeme obléknout jednoduchý top nebo košili, na nohy nazout mokasíny či kotníkové boty. Výsledkem je kombinace, která působí elegantně, ale zároveň se vymyká tradiční představě o večerním oblékání.
Puffer bunda, cargo kalhoty a robustní boty
Androgynní móda nemusí být pouze elegantní a minimalistická. Pro milovnice pohodlnějšího oblékání se nabízí kombinace objemné péřové bundy, cargo kalhot, silnější mikiny a šněrovacích bot s výraznou podrážkou. Výsledný vzhled lze doplnit kulichem, ledvinkou nebo batohem. Zajímavě funguje také kombinování černé s khaki, šedou nebo vínovou. Takový outfit je praktický do města i na delší zimní procházky.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: MÓDA BEZ HRANIC: INSPIRUJTE SE PÁNSKÝMI ODĚVY, KTERÉ SI ZAMILUJÍ I ŽENY Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Androgynní styl a genderově neutrální móda nejsou totéž
Pojmy jako genderless fashion, unisex móda nebo gender-fluid oblékání se objevují nejen v módních médiích, ale také v nabídce
značek a na přehlídkových molech. Přestože spolu ale úzce souvisejí, neznamenají úplně totéž.
Androgynní styl pracuje především s kombinováním tradičně ženských a mužských estetických prvků. Typickým příkladem může být žena v pánském obleku, muž v jemné halence nebo spojení přísné krejčoviny s romantickými materiály. Genderově neutrální móda se naopak snaží překračovat tradiční rozdělení
oblečení podle pohlaví. Unisex označuje oděvy navržené tak, aby je mohli nosit lidé různých genderů.
Všechny tyto přístupy spojuje snaha uvolnit zažité představy o tom, co by mělo patřit do ženského a mužského šatníku. Androgynní styl tak nemusí představovat krátkodobý módní výstřelek ani vyžadovat radikální proměnu osobního vzhledu. Někdy stačí jediný prvek, který naruší očekávanou kombinaci. Právě možnost spojovat zdánlivě protichůdné prvky dává tomuto stylu jeho osobitost.
Zdroje: British Vogue, PBS News, Cosmopolitan