Banánky ze strojku mám spojené ještě s dětstvím. Mamka je dělávala přesně tímhle starým strojkem a u nás se jim říkalo strojkové sušenky, na Slovensku prostě keksy. Jako děti jsme u toho rády asistovaly, to ano, jenže já jsem si se strojkem nikdy úplně nepotykala. Takže jsem si ho později ani nekoupila. Tentokrát jsem třené banánky z lineckého těsta nastříkala obyčejným cukrářským sáčkem. A upřímně, šlo to líp, než jsem čekala. Dost udělala malá věc, která se snadno přeskočí: mouku jen lehce nahřát a máslo s vejci nenechat studené, ale zhruba stejně teplé. Těsto se pak spojí ochotněji a při stříkání se tolik nerozjíždí.
Na těchto
banáncích mi vyhovuje hlavně to, že nejsou ulepeně sladké. Unesou proto kyselejší marmeládu i hořkou čokoládu, aniž by celé působilo těžce. Peču je většinou ve chvíli, kdy chci na stůl něco svátečnějšího, ale nemám chuť stát půl dne u linky a hlídat každý kousek. Strojek může klidně zůstat někde vzadu ve skříňce. cukroví Sáček se širší řezanou špičkou si s těstem poradí překvapivě dobře.
Můj tip zní: V chladnější kuchyni nespěchejte na máslo ani na vejce. Když mají podobnou teplotu, těsto je poddajnější, ze sáčku se tlačí lehčeji a vroubkování na banáncích zůstane hezky vidět. Recept na křehké třené banánky z lineckého těsta
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 10 až 12 minut Počet kusů: asi 28 až 32 slepených banánků podle velikosti Celkový čas: zhruba 50 minut i s chladnutím Ingredience k přípravě 300 g hladké mouky 250 g másla 75 g moučkového cukru 40 g vajec jemně nastrouhaná kůra z 1/2 citronu 100 g pomerančové nebo meruňkové marmelády na slepení 100 g hořké čokolády 1 lžička tuku nebo másla do polevy, volitelně Postup přípravy třených lineckých banánků
1. Začněte u
mouky. Nasypte ji na plech nebo do širší zapékací misky a vložte asi na 15 minut do trouby vyhřáté na 50 °C. Nemá se opékat, tmavnout ani vonět jako pražená. Jde opravdu jen o mírné prohřátí.
2. Mezitím nechte
máslo a vejce dojít přibližně na 25 °C. Studené suroviny dělají neplechu: těsto se hůř spojuje a ze sáčku se potom vytlačuje zbytečně těžce.
3. Do mísy dejte změklé
máslo a moučkový cukr. Šlehejte několik minut, dokud hmota nezesvětlá a nebude působit nadýchaněji. Tady se spěch nevyplácí, protože právě tahle fáze má velký vliv na jemnost hotového cukroví.
4. K našlehanému máslu přidejte odvážené
vejce a citronovou kůru. Krátce prošlehejte, jen aby se všechno spojilo. Jakmile směs drží pohromadě, stačí, další dlouhé šlehání už by ničemu nepomohlo.
5. Nakonec přisypte prohřátou
hladkou mouku a zapracujte ji už jen stěrkou nebo vařečkou. Těsto nemačkejte a nepřepracovávejte. Jakmile se spojí a drží tvar, je hotové.
6. Připravte si
cukrářský sáček s širší řezanou nebo hvězdicovou špičkou. Těsto do něj dávejte raději na víckrát, přeplněný sáček se špatně drží a člověk pak zbytečně zápasí. Na plech s pečicím papírem stříkejte kratší banánky, mezi jednotlivými kousky nechte malé mezery. Foto: Cooky.cz, Těsto dávejte do sáčku po malých částech lépe se s ním pracuje. Plech dejte do trouby vyhřáté na 180 °C
7. V tradičních receptech se někdy uvádí i
200 °C, mně se ale doma víc osvědčila mírnější teplota. Pečte asi 10 až 12 minut, jen dokud okraje nezačnou lehce zlátnout.
8. Upečené
banánky nechte několik minut na plechu. Horké jsou křehké a snadno se zlomí, zvlášť když se s nimi začne hýbat hned. Teprve potom je opatrně přesuňte na mřížku. Po vychladnutí pěkně zpevní.
9. Vychladlé kousky slepujte po dvou
marmeládou. Nejčastěji sahám po pomerančové, protože má výraznější chuť a s hořkou čokoládou jí to sedí. Meruňková je ale také dobrá, navíc působí víc jako klasická domácí varianta.
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10. Ve vodní lázni nebo opatrně v mikrovlnce rozpusťte
hořkou čokoládu. Pokud chcete polevu hladší a trochu vláčnější, vmíchejte lžičku másla nebo tuku. Slepené banánky namáčejte z jedné strany, případně je čokoládou jen lehce pocákejte.
11. Hotové
třené banánky nechte zatuhnout v chladu. Na talíř je přendejte až tehdy, když marmeláda i čokoláda dobře drží. V uzavřené krabici vydrží několik dní a druhý den bývají, aspoň u nás doma, ještě o něco lepší. Ještě pár rad na závěr: třené banánky bez zbytečných nervů Když je těsto moc tuhé, často za to mohou studené suroviny. Nechte máslo a vejce déle povolit a snažte se, aby měly podobnou teplotu. Banánky v troubě zbytečně nepřetahujte. Jakmile mají jen lehce zlatý okraj, plech ven. Přepečené kusy přijdou o křehkost. Na slepování je lepší hustší marmeláda. Řídká se vytlačuje ven, banánky po ní kloužou a hůř drží u sebe. Když se vám nechce špinit cukrářský sáček čokoládou, vezměte obyčejný mikrotenový sáček, ustřihněte malý růžek a banánky jen pocákejte. Je to rychlé, vypadá to dobře a nádobí skoro žádné.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková