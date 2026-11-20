Europoslanci varují, že vyšetřování korupce na vysoké úrovni na Maltě postupuje příliš pomalu a že lidé, kteří by mohli upozornit na nekalé praktiky, se stále bojí promluvit. Přes dílčí reformy podle nich chybí konkrétní výsledky, zejména v podobě pravomocných rozsudků v závažných korupčních kauzách.
Výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) vyslal tento týden delegaci na Maltu. Misi vedla belgická europoslankyně Sophie Wilmès z frakce Renew Europe. Návštěva europoslanců se zaměřila na stav právního státu, boj proti korupci, nezávislost justice, svobodu médií a ochranu novinářů.
Během pobytu na Maltě se europoslanci setkali se zástupci vlády včetně premiéra Roberta Abely, opozice, soudnictví, policie i občanské společnosti. Jednali také s rodinou zavražděné novinářky Daphne Caruana Galizia.
Vražda novinářky, která odhalovala korupci
Právě vražda Daphne byla hlavním důvodem obnoveného zájmu Evropského parlamentu o situaci na Maltě.
Novinářka se dlouhodobě věnovala investigativní žurnalistice a odhalovala podezření z korupce, praní špinavých peněz a propojení politických představitelů s podnikatelskými zájmy. Mezinárodní pozornost vzbudila mimo jiné její práce na kauzách souvisejících s Panama Papers.
Dne 16. října 2017 zahynula poté, co byla v jejím autě odpálena bomba.
Přestože byli vykonavatelé atentátu a další osoby zapojené do jeho přípravy postupně odsouzeni, otázka, kdo si vraždu objednal, zůstávala nevyřešena.
Z jejího objednání byl obviněn maltský podnikatel Yorgen Fenech, který měl podle obžaloby sehrát klíčovou roli v přípravě atentátu. 2. září 2026 jej však soud zprostil obžaloby.
Verdikt vyvolal na Maltě i v zahraničí silné reakce a znovu otevřel otázky týkající se kvality vyšetřování, práce státního zastupitelství a fungování tamního soudního systému. Kritici upozorňují zejména na to, zda byly dostatečně prověřeny všechny důkazy a možné vazby mezi osobami zapojenými do atentátu.
„Je to ostuda“
Wilmès v úterý novinářům řekla, že řada lidí, s nimiž delegace během mise jednala, vyjádřila pochybnosti o tom, zda osvobozující rozsudek nad Fenechem odpovídá předloženým důkazům.
„Devět let po zavraždění Daphne si musíme položit zásadní otázku: může být i dnes někdo zavražděn za to, že odhalí korupci? Byl by novinář vyšetřující korupci lépe chráněn? Byla by věrohodná obvinění řádně prošetřena? A dočkali bychom se spravedlnosti rychleji? Obávám se, že jsme stále daleko od toho, abychom na všechny tyto otázky mohli dát jasné a uklidňující odpovědi,“ přiznala.
Podle ní je nutné otevřeně diskutovat o tom, zda současné nastavení soudních řízení poskytuje dostatečné záruky spravedlivého a efektivního rozhodování.
„Při vší úctě k soudnímu systému je to ostuda. Za tímto případem totiž stojí rodina, která stále čeká na spravedlnost a vyvození odpovědnosti, a také veřejnost, která chce mít jistotu, že její systém funguje,“ prohlásila europoslankyně.
Jedním z nejvážnějších problémů maltské justice je podle delegace délka soudních řízení. Podle odhadů Evropské komise trvá vyřešení závažných trestních případů v první instanci na Maltě téměř jedenáct let. Jde o nejdelší odhadovanou dobu v celé Evropské unii.
Na tento problém upozornila i Evropské komise v letošní zprávě o právním státu.
Dlouhé průtahy podle Wilmès oslabují nejen efektivitu soudního systému, ale také důvěru veřejnosti v jeho fungování.
Boj proti korupci bez přesvědčivých výsledků
Delegace uznala, že Malta v posledních letech přijala řadu opatření ke zlepšení boje proti korupci. Rozšířily se například kapacity útvarů pro vyšetřování finanční kriminality a posílily personální i odborné možnosti úřadu generálního prokurátora.
Zásadní problém však podle europoslanců přetrvává. Podezření z korupce na nejvyšších místech nevedou dostatečně rychle k nezávislému vyšetřování a případnému soudnímu řízení.
Svoboda médií a ochrana novinářů stále vyžadují reformy
Vedle justice a boje proti korupci se mise zaměřila také na svobodu médií. Delegace ocenila některé nedávné změny, včetně posílení ochrany novinářských zdrojů, opatření ke zvýšení transparentnosti vlastnictví médií a nových pravidel týkajících se veřejnoprávního vysílání.
Řada problémů však přetrvává.
Europoslanci upozornili například na nedostatečnou ochranu novinářů před takzvanými strategickými žalobami proti účasti veřejnosti (SLAPP). Jde o účelová soudní řízení, jejichž cílem není nutně dosáhnout spravedlivého rozhodnutí, ale finančně a psychicky vyčerpat novináře či aktivisty a odradit je od další kritické práce.
Reformy nesmějí zůstat jen na papíře
Jedním z hlavních závěrů mise je, že Malta musí přejít od přijímání jednotlivých reformních opatření k jejich důslednému uplatňování v praxi.
Europoslanci vyzvali k posílení nezávislého dohledu nad státními institucemi, přísnějším pravidlům pro předcházení střetu zájmů a větší transparentnosti při výkonu veřejné moci.
Wilmès zdůraznila, že problém nelze vyřešit jednou legislativní změnou ani několika dílčími opatřeními. Potřebná je strukturální reforma institucí a prostředí, v němž občané, novináři a oznamovatelé mohou bezpečně vykonávat svá práva.
„Dlužíme to Daphne i všem obyvatelům Malty. Situaci budeme nadále pozorně sledovat a pokračovat ve výzvách ke strukturálním reformám, které mohou přinést skutečnou změnu,“ uzavřela.
Protikorupční úřady mohou pomoci odhalovat korupci, ale samy nezaručí, že za ni budou potrestáni i mocní. Zkušenosti ukazují, že rozhoduje nezávislost vyšetřovatelů, politická vůle a rychlost justice.