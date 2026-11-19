Lewis Hamilton uvedl, že doufal, že ostatní ve formuli 1 budou následovat jeho příkladu a budou se vyjadřovat k problémům po celém světě, ale přiznal, že tomu zatím tak není.
Sedminásobný mistr světa využil svou pozici k podpoře různých témat, včetně diverzity v motoristickém sportu a v poslední době také humanitární krize v Gaze.
Na otázku médií v Las Vegas před víkendovým závodem, zda by více lidí v tomto sportu mělo využívat svou pozici k vyjádření svého názoru, Brit odpověděl, že každý má právo na svůj vlastní názor, ale vyzval k tomu, aby celé mistrovství jako celek dělalo více.
„Snažím se prostě jít příkladem a doufám, že, jak jsem si vždycky myslel, budu tím kamínkem, který vyvolá vlny a povzbudí ostatní, aby možná šli v mých stopách, ale zatím tomu tak není. A upřímně řečeno, nevím, za čím všichni ostatní stojí, ale to mě vlastně nezajímá,“ řekl Hamilton.
„Moje starost spočívá v tom, že se, jak jsem řekl, snažím dělat to nejlepší, co dokážu, a zastávat správné věci, bez ohledu na to, co lidé říkají. Prostě následuji své srdce a jsem opravdu hrdý na práci, kterou jsem odvedl se svou nadací.“
Hamilton uvedl, že F1 se pohybuje správným směrem díky projektům, jako je charta rozmanitosti podepsaná FIA, F1 a týmy, ale trvá na tom, že odpovědnost za změnu nemůže ležet pouze na jedné osobě.
„Můžeme udělat ještě víc. Je to obrovský byznys s hodnotou přes 20 miliard. Nemůžete být jediný, kdo prosazuje změnu a podobné pozitivní věci. Musíme všichni spolupracovat. Doufám tedy, že se k nám na této cestě přidá co nejvíce lidí,“ řekl.
Hamilton také hovořil o své návštěvě Egypta minulý týden, dva dny po Velké ceně São Paula, kdy mu byla předvedena humanitární operace na hraničním přechodu Rafah do Gazy.
„Opravdu jsem tam chtěl jet a vidět to na vlastní oči. Spolupracoval jsem s organizací, která odvádí úžasnou práci, ale bylo to, víte, srdcervoucí a velmi, velmi těžké. Setkal jsem se s dětmi, které byly postřeleny, popáleny a zmrzačeny,“ řekl.
„Bylo ale úžasné vidět, že tam na místě jsou dobří lidé, kteří odvádějí opravdu úžasnou práci, aby se pokusili těmto dětem pomoci se zotavit a poskytnout jim vzdělání.“
Hvězda týmu Ferrari, která loni v prosinci navštívila Jordánsko s Britským červeným křížem, uvedla, že je důležité, aby se o těchto tématech nadále informovalo.
„Myslím si, že žádné dítě na světě by nikdy nemělo nést odpovědnost za rozhodnutí vlády ani jím být zasaženo. A jde tu opravdu jen o lidskou stránku věcí. Skutečně se zasazujeme o lidskost. A dokud budu mít tuto platformu, budu v tom pokračovat,“ uzavřel Hamilton.