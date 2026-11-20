Boží plán, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán - finále, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán - finále, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán - finále, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán - finále, FOTO: Distr. TV Nova
Komediální seriál Boží plán na TV Nova nekončí první sérií, tvůrci už pracují na scénáři pro druhou řadu. Do sdíleného bytu se vrátí všichni představitelé hlavních rolí a diváci se dočkají odpovědí na nečekaný návrat Adama. Pokračování přitom naruší dosavadní rovnováhu v životě Mirka, kterému do cesty vstoupí nová výrazná postava. Termín vysílání zatím stanice neurčila, seriál má ale znovu nabídnout uzavřený příběh. Sledovanost přiměla Novu k pokračování
První řada Božího plánu sice přinesla uzavřený příběh obyvatel sdíleného bytu v čele s Mirkem (Tomáš Jeřábek), Hynkem (Filip Březina) a Julií (Michaela Petřeková), divácký zájem ale přesvědčil televizi k pokračování. „Boží plán má v televizi průměrnou sledovanost kolem 700 tisíc diváků starších čtyř let. Když k tomu ale připočítáme předpremiéry, sledování na Oneplay a zpětná zhlédnutí, dostáváme se až na 1,3 milionu,“ řekl pro TV Nova generální ředitel Skupiny Nova Daniel Grunt.
Tvůrci teď hledají pro Mirkovu partu úplně nový příběh, který nebude jen natahováním původního děje. „Boží plán jsme původně připravovali jako uzavřený příběh. Když jsme se ale po dokončení první řady ohlédli, zjistili jsme, že nás svět těchto postav pořád baví. A obrovský zájem diváků nám potvrdil, že v tom nejsme sami. Nechceme ale jen navázat tam, kde jsme skončili. Druhá řada musí mít vlastní důvod, proč vzniknout, a vlastní téma,“ řekla producentka seriálu Simona Brdičková.
Herci se vrací v plné sestavě
Na place vznikla během natáčení pevná přátelství, takže svou účast v nové řadě potvrdili všichni představitelé hlavních postav. „Sešla se tu skvělá parta a navíc mě na Božím plánu baví samotný tvůrčí proces. Máme prostor věci dohrávat, improvizovat a uchopit je po svém, a to se u seriálu nestává často. Hynek prošel velkým osobním vývojem: ze zakřiknutého kluka se stal sebevědomý muž, který ví, co v životě chce. Jsem zvědavý, jestli mu to vydrží a kam ho to dovede,“ řekl Březina.
Emočně náročný závěr první řady má za sebou Michaela Petřeková, jejíž hrdinka se v posledních dílech vyrovnávala s velkým zvratem. „Poslední dva díly byly pro Julii hodně těžké, musela se v nich vyrovnávat se ztrátou člověka, kterého milovala. Najednou se Adam vrátil a nikdo neví proč a jak. Upřímně, teď vůbec netuším, co mou postavu čeká a co se bude dít. Jsem zvědavá stejně jako diváci,“ řekla Petřeková.
Mirkův svět zasáhne nečekaný otřes
Druhá řada má přinést odpovědi na otevřené otázky kolem toho, co stálo za Adamovým návratem a co se s ním doopravdy stalo. Domovem hrdinů zůstane byt zvaný Šér, jenže jejich dosavadní opora najednou nebude mít na všechno čas. „Chceme zachovat to, co na Božím plánu fungovalo, skvělou hereckou partu, humor a svěží způsob vyprávění. Šér zůstává jejich domovem, ale v první řadě nad nimi Mirek pořád držel ochrannou ruku. Ve druhé řadě bude mít svých starostí dost a nás zajímá, jak si naši hrdinové poradí bez něj a jestli se dokážou opravdu postavit na vlastní nohy,“ vysvětlil kreativní producent Lukáš Borovička.
Dosavadní rovnováhu v Mirkově světě má narušit další výrazná herecká osobnost, jejíž jméno si ale tvůrci zatím nechávají pro sebe. „Mirek celou dobu pomáhá ostatním najít správný směr a sám má vždycky jasno. Teď ale do jeho světa vstoupí někdo, kdo s ním pořádně zamává. A já jsem moc zvědavý, jestli bude mít jasno i potom,“ řekl Jeřábek.
Na premiéru si diváci počkají
Kdy přesně nová řada zamíří na obrazovky, zatím televize neoznámila, protože na prvním místě zůstává kvalitní scénář. „Nechceme nic uspěchat ani přemýšlet o termínu vysílání, dokud nebudeme mít v ruce scénář, za kterým si budeme stát. Jedno ale víme jistě: ani druhá řada nebude nekonečným seriálem. I tentokrát chceme vyprávět uzavřený příběh, který bude stát za to,“ dodal Borovička.
Čekání na pokračování si mohou diváci zkrátit na platformě Oneplay, kde je k dispozici celá první řada a řada scén po finále vyzní jinak než při prvním zhlédnutí. „Scénář jsme psali tak, aby divák při každém sledování objevil něco nového. Kdo si ho pustí znovu, najde věci, kterých si napoprvé nevšiml, a možná ho překvapí, kolik souvislostí mu při prvním sledování uniklo,“ dodali spoluautoři Martin Šimíček a Lucie Konečná.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).