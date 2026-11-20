Na jezdce tentokrát čekalo velice chladné a coby bonus ještě deštivé počasí. Teplota vzduchu dosáhla jen 12 °C, trať měla pouze o dva stupně více, a bylo možné očekávat, že asfalt bude v těchto podmínkách klouzat více než jindy. V prvním tréninku figurovali tři nováčci – neboť týmy se pravděpodobně obávaly, aby byly splněny kvóty i v případě, že by byly poslední dva závody kvůli nějaké nenadálé události zrušeny. Dino Beganovic se usadil do Ferrari Lewise Hamiltona, Jak Crawford vystřídal v monopostu Aston Martin Fernanda Alonsa, a Rjó Hirakawu bylo opět možné zahlédout v Haasu, o který se v trénincích podělí s Rafaelem Câmarou.
Poslední dva jmenovaní mohou být poměrně spokojeni, bohužel se to samé nedá říci o jejich týmovém kolegovi Oliveru Bearmannovi, který je jediným jezdcem bez sedačky pro příští rok – a to je co říci, vzhledem k tomu, že už padají zmínky i o budoucím angažmá pro Estebana Ocona. Lance Stroll patrně doma prohodil pár slov – a věřte nebo ne, Ocon má údajně příští rok sedět v simulátoru potažmo v monopostu Aston Martin coby testovací pilot. Co vše se kolem Ocona děje se ale pravděpodobně dozvíme až po sezóně.
Na trať z logiky věci nikdo příliš nespěchal a coby první se z pitlane na mokrých pneumatikách vyhrabal Sergio Pérez, a to jen z toho důvodu, aby se po jednom kole navrátil zpět. Jak již bylo naznačeno v jednom z předchozích článků, je vysoce pravděpodobné, že za těchto teplot bude na rovinkách docházet k nadměrnému ochlazování pneumatik a brždění se stane hodně problematickým. Na mokrém povrchu bude tento předpoklad platit dvojnásob. Po dvaceti minutách se na okruh vydali oba jezdci Haasu, Hirakawa si postěžoval na řízení, a opakovala se obdobná situace jako v Pérezově případě.
V polovině tréninku se na okruh odvážil vyjet Valtteri Bottas, ale stal se jen dalším jezdcem, který vymáchal monopost v kalužích, zjistil, že je asfalt velice kluzký, a vrátil se do boxu. Nedlouho po něm se z pitlane vydali Crawford a Beganovic, aby nasbírali cenné zkušenosti, a následovali je i další. Max Verstappen konstatoval, že se cítí jako na ledu, kdežto oba jezdci McLarenu rezignovali i na snahu byť jen sednout do aut. Celkově vzato, na trati se objevilo pouze sedmnáct jezdců a nebyl zaznamenán žádný měřený čas, což se nestalo od tréninků na Nürburgringu v roce 2020. Doufejme, že počasí se v brzku umoudří a druhý trénink, který začíná v 5:00 již bude takový, jako je obvyklé.