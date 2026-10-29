Pohádka o klukovi Matoušovi, který našel poslední list podzimuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pohádka o klukovi Matoušovi, který našel poslední list podzimu
Článek byl publikován 29.10.2026 16:05
Čarodějka Kornélie si koupila velmi drahý kouzelný kotlík. Podle návodu měl umět elixír neviditelnosti,...
Na konci úzké uličky stála zvláštní brána. Sloupky měla z karamelu, oblouk z čokolády a nahoře se držela...
Cukrář Bonifác pekl nejlepší perníčky ve městě. Srdíčka, hvězdy, koníky, kočky i domečky. Jenže každé ráno...
Kůň Orion neběhal po loukách. Běhal po obloze. Každou noc vyrazil z východu k západu a pod jeho kopyty se...
Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...Všechny články tohoto autora →
- Pohádka o sově Ofélii, která každou noc četla měsíční svit ve studánce jako knihu
- Pohádka o čarodějném kotlíku, který odmítal vařit kouzelné lektvary a chtěl dělat jen rajskou polévku
- Pohádka o zvonku na staré bráně ze šlehačky a karamelu, který zazvonil jen tehdy, když přicházel někdo, kdo potřeboval trochu sladkého pohlazení
- Pohádka o cukráři Bonifácovi, kterému perníčky po zavírací době utíkaly z pekárny