Pohádka o malém rytíři Vítkovi, který měl meč z dřevěné vařečky

A malý Vítek chtěl být rytířem.
Nebyl to sen ledajaký. Vítek netoužil po lesklé zbroji proto, aby vzbuzoval obdiv. Chtěl chránit slabší, hlídat cesty a jednat čestně, tak jak to bývá ve starých příbězích, které mu vyprávěl dědeček.
Jenže měl jednu potíž.
Žádný meč.
Jeho rodina nebyla bohatá a opravdový meč by mu stejně nikdo nedal. A tak mu jednou maminka při vaření podala starou dřevěnou vařečku, která už trochu praskala na rukojeti.
„Když už chceš být rytíř,“ usmála se, „začni tím, co máme doma.“
Vítek si vařečku vzal s takovou vážností, jako by přebíral královský dar. Očistil ji, vyryl do ní jednoduchý znak malého dubového listu a od té chvíle ji nosil za pasem. Ostatní kluci se mu posmívali.
„Rytíř s vařečkou!“ smáli se.
Vítek zrudl, ale nic neřekl. Věděl, že z meče rytíře neudělá kov, ale to, co s ním člověk dělá.
Každý den trénoval. Učil se stát rovně, pomáhat starším s vědry vody, doprovázet menší děti přes lávku a hlídat husy, aby nevlezly do cizí zahrady. Když se děvčátku vysypaly zástěrou třešně, pomohl je sesbírat. Když se starému panu Hromádkovi rozkutálely klády ze dvora, Vítek je nosil zpátky, dokud ho nebolela záda.
„Tohle nejsou rytířské skutky,“ ušklíbali se jiní.
Ale dědeček jen vrtěl hlavou. „Právě že jsou,“ říkával.
Jednoho podvečera se do Podhájí přihnala bouřka. Nebyla to obyčejná letní přeháňka. Vítr lomcoval stromy, nebe se zatáhlo do fialova a potok, který jinak býval klidný, začal nebezpečně stoupat. Dřevěná lávka vedoucí k mlýnu praskala pod náporem vody.
A právě na druhé straně zůstaly dvě malé děti, které sbíraly u lesa houby.
Lidé se sbíhali k břehu, ale nikdo nevěděl, co dělat. Proud sílil a lávka se každou chvíli mohla utrhnout. Vítek stál mezi nimi, promoklý, malý a se svou vařečkou u pasu.
Pak si všiml něčeho, čeho si ostatní nevšimli. U opěry lávky se zachytila dlouhá větev a tlačila na ni ze špatné strany. Kdyby ji někdo odsunul, mostek by možná vydržel o trochu déle.
Vítek se nerozmýšlel. Sklouzl po břehu dolů, opřel se nohama o kluzký kámen a svou dřevěnou vařečkou začal větev odstrkovat. Nebyl to velký nástroj, ale měl dlouhou rukojeť a Vítek do ní vložil všechnu sílu. Větev se zvolna pohnula, odklonila a proud ji odnesl.
„Teď!“ vykřikl mlynář.
Dva dospělí muži přeběhli přes lávku a děti přivedli zpátky právě ve chvíli, kdy se jedna z prkenných desek ulomila a voda ji strhla.
Když bylo po všem, lidé stáli promočení v dešti a dívali se na Vítka jinak než dřív. Už se nikdo nesmál jeho vařečce. Naopak pan Hromádko ji zvedl ze země, otřel od bláta a slavnostně mu ji podal.
„Není důležité, z čeho je meč,“ řekl. „Důležité je, kdo ho drží.“
Od té doby se Vítkovi přestalo přezdívat „rytíř s vařečkou“ posměšně. Začali mu tak říkat s úctou. Dědeček mu vyrobil malý dřevěný štít, na který namaloval dubový list, a maminka mu ušila plášť z tmavě zelené látky.
Vítek si však dál dával pozor, aby se nezměnil. Věděl, že opravdové rytířství nezačíná vítězstvím, ale službou.
Jednou pozdě na podzim, když šel po cestě kolem lesa, zahlédl mezi stromy nízkou kamennou zídku, za kterou dřív nic nebývalo. Za ní se v mlze rýsovala malá brána se zrezivělým erbem. Na erbu byl vyřezaný stejný dubový list, jaký nosil na své vařečce.
Vítek se zastavil a přejel palcem po dřevěné rukojeti.
Zdálo se mu, že vařečka v ruce na chvílku ztěžkla, jako by v ní dřevo ukrývalo něco staršího a významnějšího, než si kdy dokázal představit.
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