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Akademie věd nabízí středoškolákům stáže ve vědeckých laboratořích, přihlásit se lze do konce listopadu

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Středoškoláci, kteří chtějí nahlédnout do zákulisí vědecké práce, mají příležitost. Akademie věd ČR přijímá přihlášky do dalšího kola stáží programu Otevřená věda, a to…
laboratoř

laboratoř

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 14:00

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