Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Sparta vyhrála v Evropské lize 4:1, ale jeden hráč zklamal. Redakce mu dala nejhorší známku ze všech sparťanů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sparta vyhrála v Jerevanu 4:1, ale její hrotový útočník zůstal bez gólu už devátý zápas v řadě. Redakční známkování ukázalo, kdo za přesvědčivým výsledkem zaostával.
Sparta vyhrála v Evropské lize 4:1, ale jeden hráč zklamal. Redakce mu dala nejhorší známku ze všech sparťanů

Sparta vyhrála v Evropské lize 4:1, ale jeden hráč zklamal. Redakce mu dala nejhorší známku ze všech sparťanů

Zdroj: AC Sparta Praha
Reklama
Další články z SportyŽivě
Americký kapitán pálí do formátu Davis Cupu a nechápe nasazení Čechů. Oba týmy se prý měly potkat až ve finále
Americký kapitán pálí do formátu Davis Cupu a nechápe nasazení Čechů. Oba týmy se prý měly potkat až ve finále
Dvojka draftu NHL nenašla štěstí v New Jersey. Calgary za Nemce obětovalo dvě první kola a dalo mu smlouvu za miliardy
Dvojka draftu NHL nenašla štěstí v New Jersey. Calgary za Nemce obětovalo dvě první kola a dalo mu smlouvu za miliardy

Pětiletý kontrakt za 768 milionů korun pro 22letého obránce, který v NHL nasbíral 49 bodů ve 155 zápasech....

Snowboardista stanul na Everestu po 12 hodinách výstupu. Šerpové ho prosili, aby nejel dolů, ale Siffredi odmítl a zmizel
Snowboardista stanul na Everestu po 12 hodinách výstupu. Šerpové ho prosili, aby nejel dolů, ale Siffredi odmítl a zmizel

8. září 2002 vstoupil třiadvacetiletý Francouz na vrchol Everestu, a pak nasedl na snowboard, aby sjel...

Kinský zkazil rozehrávku a za pár vteřin si to vybral zpátky. V Anglii z toho vznikl vtip, který baví tisíce fanoušků
Kinský zkazil rozehrávku a za pár vteřin si to vybral zpátky. V Anglii z toho vznikl vtip, který baví tisíce fanoušků

Český brankář Tottenhamu daroval soupeři šanci a během sekund ji sám zlikvidoval. Z paradoxu se stal...

Český brankář Horníček uchránil Newcastle od absolutního ponížení. Shearer po zápase neudržel emoce a nadával v éteru
Český brankář Horníček uchránil Newcastle od absolutního ponížení. Shearer po zápase neudržel emoce a nadával v éteru

Leeds rozstřílel Newcastle 4:1 a český brankář byl jedním z mála hráčů, kteří z Elland Road neodešli s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.