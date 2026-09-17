Sparta vyhrála v Evropské lize 4:1, ale jeden hráč zklamal. Redakce mu dala nejhorší známku ze všech sparťanů

Čtyři góly, žádný od útočníka
Středa 16. září 2026, Jerevan. Sparta rozebírá Ararat-Armenia 4:1, fanoušci slaví skvělý vstup do ligové fáze Evropské ligy, a přesto se v kabině i v médiích řeší jedno jméno. Jonatan Braut Brunes, muž, který má na hrotu dávat góly, odešel ze hřiště v 61. minutě s prázdným kontem. Už podeváté za sebou. Výhra patřila jiným: stoper Tobias Guddal trefil síť dvakrát, John Mercado si na křídle dělal, co chtěl, a Martin Suchomel v záloze řídil tempo. Brunes? Ten v známkování iSportu dopadl ze všech sparťanů nejhůř.
Devět zápasů, jeden gól, a ten padl ve Zlíně
Brunesova suchá série nezačala v Jerevanu. Poslední gól dal 3. srpna proti Zlínu, a od té doby prošel ligou i kvalifikací bez jediné trefy. Datový model FotMobu mu přitom za zápas s Araratem přisoudil rating 7,2, což není kolaps. Měl dvě hlavičkové příležitosti, jednu chytil brankář, druhou minul a podílel se na rohové situaci před Guddalovým druhým gólem. Žádná fatální chyba, žádný moment, který by Spartě přímo ublížil.
Jenže právě v tom je jádro problému. Od hrotového útočníka se nečeká, že nebude škodit. Čeká se, že bude skórovat. A v zápase, kde tým nastřílel čtyři branky soupeři z nižšího evropského patra, je absence útočníkova gólu vidět dvojnásob.
Priske drží trpělivost, ale signály vysílá
Brian Priske po zápase Brunese veřejně podržel. „Pracuje, bude v pohodě,“ řekl trenér pro TN.cz a přidal zajímavou formulaci: míč prý „nechodí do míst, kde Brunes je.“ To zní jako systémový problém, ne jako individuální selhání.
Současně ale Priske v 61. minutě poslal na hrot Matyáše Vojtu. A právě Vojta měl podle trenéra velký podíl na gólu Matěje Vydry, který uzavřel skóre na 4:1. Slova podpory zněla upřímně. Střídání v 61. minutě ale mluvilo jiným jazykem.
Kdo výhru skutečně zařídil
Muž zápasu byl jednoznačně Guddal. Norský stoper se dvěma góly potvrdil, že Sparta v této sezoně hledá ofenzivní impulzy i z neočekávaných pozic. Mercado na křídle kombinoval s lehkostí, Suchomel v záloze sbíral chválu za organizaci hry. Vydra pak po příchodu z lavičky pečetil výsledek.
Sparťanská čtyřka v Jerevanu tak vznikla bez přímého přispění startujícího útočníka. To není normální stav, a iSport to ve svém hodnocení reflektoval přesně tímhle způsobem.
Co říká kontext: skvělý start, ale lehčí soupeř
Ararat-Armenia se do ligové fáze probojoval z kvalifikace jako arménský šampion. V evropské hierarchii jde o soupeře, proti kterému by Sparta měla dominovat, a taky dominovala. Výhra 4:1 ji po prvním kole posunula do čela průběžné tabulky.
Jenže program se bude stupňovat. V ligové fázi čekají Spartu ještě Lillestrøm, Olympiakos, Bournemouth, AZ Alkmaar, Salzburg, Crystal Palace a Rennes. Proti těmto soupeřům už nebude stačit, aby góly dával stoper. Tam bude Sparta potřebovat funkční hrot.
Pro srovnání: loni Sparta otevřela ligovou fázi Konferenční ligy domácí výhrou 4:1 nad Shamrock Rovers. Silné starty do hlavní fáze evropských pohárů jí jdou. Otázka je, jestli tentokrát vydrží momentum i s útočníkem, který devět zápasů čeká na gól.
Příští test přijde 15. října doma proti Lillestrømu. Do té doby má Brunes čas sérii zlomit v lize. Pokud ne, trpělivost trenéra i tribuny bude mít své limity.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle