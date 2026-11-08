Podzim v Česku má své kouzlo: Objevte místa, která jsou ideální na víkendový výlet

Šumava: Podzimní výlety kolem jezera i do hlubokých lesů
Šumavu si díky Lipnu možná spojujete především s letní dovolenou a vodními radovánkami. Okolí přehrady má ale co nabídnout také na podzim, kdy krajinu zbarvují odstíny žluté, oranžové a červené. Vyrazit můžete na nenáročnou procházku kolem jezera, poznávat okolní obce na kole nebo se vydat za výhledy do šumavské přírody.
Na kratší výlet láká například Frymburk, který leží na malebném poloostrově vybíhajícím do Lipenské přehrady. Pokud si chcete městečko prohlédnout z výšky, vystoupejte po křížové cestě na kopec Marta. S dětmi můžete zamířit na Kubíkovu naučnou stezku a za návštěvu stojí také Stezka korunami stromů v Lipně nad Vltavou. Její 40 metrů vysoká vyhlídková věž nabízí výhled na Lipenské jezero, šumavskou krajinu a za dobré viditelnosti také na rakouské Alpy.
Pokud máte chuť na delší výlet, vydejte se od Lipna hlouběji do šumavských lesů. Zajímavým výchozím bodem je například Nová Pec, odkud můžete pokračovat k Plešnému jezeru nebo do okolí Schwarzenberského plavebního kanálu. Tato technická památka připomíná dobu, kdy se šumavské dřevo dopravovalo vodní cestou až k Dunaji a následně do Vídně. Podél části kanálu vede také naučná stezka, kterou lze absolvovat pěšky i na kole.
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Tip: Rozdělte si víkend mezi dvě odlišné podoby regionu. Jeden den věnujte Lipensku a výhledům na přehradu, druhý pěšímu výletu do šumavských lesů. Pokud počasí nebude přát, můžete program doplnit návštěvou některého z místních wellness center. Před cestou si ověřte také aktuální provozní dobu navštěvovaných atrakcí. Krkonoše: Horská atmosféra a výlety z Velké Úpy
Láká vás strávit podzimní víkend v horách? Vydejte se do Velké Úpy nedaleko Pece pod Sněžkou. Horská obec je dobrým výchozím bodem pro poznávání východních Krkonoš a nabízí možnosti kratších procházek i delších túr. Zároveň si zachovává příjemnou horskou atmosféru, díky které si zde odpočinete od ruchu měst.
Oblíbeným cílem jsou například Portášovy Boudy a Růžohorky, odkud lze pokračovat směrem ke Sněžce. Nemusíte ale hned plánovat výstup na nejvyšší českou horu. I kratší procházka horskou krajinou, zastávka na některé z horských bud a výhledy na svahy zbarvené podzimními odstíny mohou být dostatečným důvodem vyrazit ven.
Při plánování túry nezapomínejte, že podzimní počasí se na horách může rychle měnit. Před cestou si proto zkontrolujte předpověď, přizpůsobte délku trasy svým možnostem a nezapomeňte na vhodné oblečení i pevnou obuv. S příchodem chladnějších dnů se navíc mohou podmínky na horských cestách výrazně lišit od těch v údolí.
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Tip: Nechte si prostor i na pomalejší program. Dopoledne můžete strávit na turistické trase a odpoledne věnovat odpočinku. Příjemnou alternativou je návštěva wellness, posezení u krbu s knihou nebo večer se společenskými hrami. Právě kombinace pohybu a relaxace dělá z horského víkendu příjemný únik z každodenního tempa. Posázaví: Sklářská historie, klášter i romantický hrad
Jestli vás nelákají horské vrcholy, zamiřte do středních Čech. Posázaví nabízí kombinaci malebné říční krajiny, historických památek a zajímavých míst spojených s místní tradicí. Díky dobré dostupnosti z Prahy se navíc hodí nejen pro víkendový pobyt, ale také pro jednodenní výlet.
V samotné Sázavě stojí za pozornost Huť František, industriální památka připomínající zdejší sklářskou tradici. Původní huť nechal v roce 1882 postavit podnikatel Josef Kavalier a pojmenoval ji po svém otci. Areál dnes slouží mimo jiné ke kulturním a společenským akcím a připomíná historii sklářství, které je s městem neodmyslitelně spojené.
Dalším zajímavým cílem je Sázavský klášter, jehož historie sahá do 11. století. Je spojený se svatým Prokopem, který se stal jeho prvním opatem, i s tradicí staroslověnské liturgie. Klášterní areál zaujme nejen svou duchovní historií, ale také architekturou, která odráží několik stavebních období.
Pokud si chcete výlet zpestřit návštěvou skutečně romantické památky, pokračujte k hradu Český Šternberk. Ten založil kolem roku 1241 Zdeslav z Divišova a dodnes zůstává v rukou potomků původního zakladatele. Tyčí se na skalnatém ostrohu nad řekou Sázavou a nabízí působivou kulisu okolní krajině.
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Tip: Pokud vyrážíte jen na jeden den z Prahy, můžete spojit prohlídku Sázavy s návštěvou některé z okolních památek. Při víkendovém pobytu si naopak nechte více času na procházky podél řeky a objevování menších obcí v okolí.
Podzimní víkend nemusí znamenat dlouhé
cestování ani dokonale naplánovaný itinerář. Ať už se vydáte za výhledy do Krkonoš, barevnou přírodou na Šumavu, nebo historií do Posázaví, dopřejte si čas poznávat okolí vlastním tempem. Právě pomalejší výlety totiž často přináší ty nejhezčí zážitky. Zdroje: tiskové materiály, oficiální turistické a informační materiály