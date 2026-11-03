Horoskop na 45. týden roku 2026: Raci se vrátí k rodinným otázkám, Kozorozi dostanou novou příležitost

Beran (21. 3. – 20. 4.)
Do popředí se dostanou
vztahy a vy můžete zjistit, že některé dohody už neodpovídají tomu, co skutečně potřebujete. Retrográdní Venuše ve vašem partnerském sektoru otevírá otázky rovnováhy, vzájemných očekávání i rozdělení odpovědnosti. Příznivý aspekt Venuše s Jupiterem 4. listopadu může přinést vstřícné gesto nebo příležitost obnovit kontakt, který pro vás stále něco znamená. Merkur ve Štíru však připomíná, že pod povrchem mohou zůstávat nevyřčené obavy, zejména pokud jde o důvěru a společné finance. Než něco slíbíte, ujistěte se, že máte jasno také v tom, co od druhé strany očekáváte. Býk (21. 4. – 21. 5.)
V partnerských vztazích se může znovu otevřít téma, o kterém jste si mysleli, že už je uzavřené. Retrográdní Merkur ve vašem protilehlém znamení Štíra vybízí k návratu ke starším
rozhovorům a dohodám, zatímco Venuše ve Vahách obrací pozornost k tomu, jak fungujete v každodenním životě. Možná zjistíte, že vám v určitém vztahu nebo spolupráci nevyhovuje rozdělení povinností. Sextil Venuše s Jupiterem 4. listopadu přeje smířlivému řešení, pokud obě strany dokážou ustoupit od původních představ. V závěru týdne si dejte pozor na příliš rychlé závěry, protože ne všechno, co zazní, musí být míněno tak, jak to napoprvé pochopíte. Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Pracovní režim a každodenní povinnosti si žádají revizi. Retrográdní Merkur ve Štíru může odhalit slabé místo v organizaci, které jste dosud přehlíželi, případně vás vrátit k úkolu, který zůstal nedokončený. Nejde přitom jen o to zvládnout více
práce, ale především rozpoznat, které činnosti vám skutečně přinášejí výsledky. Venuše ve Vahách vám naopak připomíná, že vedle povinností potřebujete také prostor pro radost, tvořivost a osobní vztahy. Její sextil s Jupiterem 4. listopadu může přinést příjemné setkání nebo povzbuzení v oblasti, kterou jste v poslední době zanedbávali. O víkendu si dopřejte odstup od pracovních záležitostí.
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Domov, rodina a osobní zázemí budou tématy, kterým se tento týden nemusíte vyhnout. Retrográdní Merkur ve Štíru otevírá prostor pro návrat k rozhovorům o citech, dětech nebo plánech, které jste v minulosti odložili. Venuše ve Vahách se pohybuje vaším sektorem domova a rodinných vztahů, a tak můžete přehodnocovat, co pro vás znamená skutečné pohodlí a bezpečí. Její příznivý aspekt s Jupiterem 4. listopadu přeje usmíření i společnému hledání řešení, zejména pokud se podaří odložit staré křivdy. Praktické záležitosti ale nepodceňujte, a pokud se domlouváte na změně bydlení, opravě nebo větším výdaji, ověřte si všechny podmínky. Lev (23. 7. – 22. 8.)
Do popředí se dostane komunikace, blízké vztahy a záležitosti, které vyžadují vaši pozornost. Retrográdní Merkur ve Štíru může vrátit na stůl rodinné téma nebo rozhovor, který jste nedotáhli do konce. Venuše ve Vahách vám pomáhá hledat vhodnější způsob, jak formulovat vlastní potřeby, a její sextil s Jupiterem ve vašem
znamení 4. listopadu může posílit sebevědomí i schopnost přesvědčit okolí. Nemusíte však za každou cenu prosadit svou, protože někdy bude důležitější skutečně vyslechnout druhou stranu. V závěru týdne si neplánujte příliš mnoho schůzek a nechte si prostor na vyřízení toho, co už nějakou dobu odkládáte. Panna (23. 8. – 22. 9.)
Pozornost se obrátí k
penězům, osobním hodnotám a tomu, jak nakládáte s vlastní energií. Retrográdní Merkur ve Štíru může přinést dodatečné informace k nákupu, smlouvě nebo finančnímu rozhodnutí, které jste považovali za uzavřené. Venuše ve Vahách ve vašem finančním sektoru vybízí k přehodnocení výdajů i toho, za co jste ochotni platit. Její příznivý aspekt s Jupiterem 4. listopadu může otevřít zajímavou možnost přivýdělku nebo výhodnější dohody, ale vyplatí se prověřit podmínky. Víkendový kvinkunx Merkuru se Saturnem připomene, že dobrý plán musí počítat také s omezeními. Neberte si na sebe závazky, jejichž cenu zatím nedokážete odhadnout.
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Tento týden se budete více než obvykle zabývat vlastními potřebami a tím, jak vás vnímají lidé kolem vás. Retrográdní Venuše ve vašem znamení otevírá otázky
vzhledu, sebevědomí i vztahových očekávání, která jste možná dlouho odsouvali. Sextil Venuše s Jupiterem 4. listopadu může přinést příjemnou pozornost, podporu nebo příležitost napravit nedorozumění s někým, na kom vám záleží. Neznamená to však, že byste měli automaticky obnovovat vše, co se v minulosti rozpadlo. Retrográdní Merkur ve Štíru současně obrací pozornost k financím a vlastní hodnotě. Zvažte, zda v některých vztazích nedáváte víc, než je pro vás dlouhodobě udržitelné. Štír (24. 10. – 22. 11.)
Slunce ve vašem znamení vás staví do centra dění, ale retrográdní Merkur vás vede spíše dovnitř než k rychlým akcím. Konjunkce Slunce s Merkurem 4. listopadu může přinést důležité uvědomění nebo návrat k rozhodnutí, které jste v minulosti nedokázali dotáhnout. Nemusí jít o velkou událost, protože někdy stačí pojmenovat, co vám už delší dobu nevyhovuje. Venuše ve Vahách působí ve vašem sektoru soukromí a skrytých záležitostí, takže se mohou ozvat staré city nebo potřeba uzavřít kapitolu, kterou jste nechali otevřenou. Dopřejte si čas na vlastní úvahy a nesnažte se mít okamžitě jasno ve všem.
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Přátelství, kolektivy a dlouhodobé plány projdou menší revizí. Retrográdní Merkur ve Štíru aktivuje oblast soukromí a odpočinku, takže můžete potřebovat více času o samotě, než jste zvyklí. Možná si uvědomíte, že některé společenské závazky přijímáte spíše ze setrvačnosti než z opravdového zájmu. Venuše ve Vahách vám pomáhá rozpoznat, s kým sdílíte podobné hodnoty a kdo vás naopak vyčerpává. Její sextil s Jupiterem 4. listopadu přeje přátelským setkáním a spolupráci, která může mít i dlouhodobější potenciál. Jen si hlídejte, abyste kvůli nadšení nepřislíbili víc času, než máte k dispozici.
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V profesním životě se může znovu otevřít otázka, kam chcete směřovat a s kým má smysl spolupracovat. Retrográdní Merkur ve Štíru vás vede k přehodnocení kontaktů, týmových projektů a plánů, které jste si stanovili už před časem. Venuše ve Vahách působí v oblasti
kariéry a veřejného obrazu, proto můžete řešit také vztahy s nadřízenými nebo způsob, jakým prezentujete svou práci. Její sextil s Jupiterem 4. listopadu může přinést podporu od člověka, který má vliv na vaše další možnosti. Nepřeceňujte ale první příslib, protože důležité bude, jestli za ním budou následovat konkrétní kroky. Víkend se hodí k úpravě plánů a realistickému rozvržení priorit. Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Do popředí se dostanou profesní ambice,
vzdělávání a otázka, jakým směrem se chcete v dalších měsících vydat. Retrográdní Merkur ve Štíru může vrátit téma kariérního rozhodnutí, které jste odložili, nebo přinést potřebu opravit něco ve své dosavadní práci. Venuše ve Vahách vám současně rozšiřuje obzory a podporuje zájem o cestování, studium či nové zkušenosti. Sextil Venuše s Jupiterem 4. listopadu může být příznivý pro rozhovor s někým, kdo vám nabídne jiný pohled nebo zajímavou příležitost. Než se pro ni nadchnete, ověřte si praktické podmínky a časové možnosti. Důležité je, aby nový směr odpovídal nejen vašim ambicím, ale také skutečným možnostem. Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Společné finance, závazky a důvěra budou vyžadovat větší pozornost. Retrográdní Merkur ve Štíru vás vybízí k návratu k plánům spojeným se studiem,
cestováním nebo právními záležitostmi, zatímco Venuše ve Vahách otevírá otázky sdílených peněz a vzájemné odpovědnosti. Může se ukázat, že některá dohoda potřebuje přesnější pravidla nebo že jste v minulosti přehlédli důležitý detail. Sextil Venuše s Jupiterem 4. listopadu přeje otevřenému rozhovoru o tom, jak si představujete společnou budoucnost a co od sebe navzájem očekáváte. V závěru týdne se vyplatí postupovat obezřetně a nepodepisovat nic, čemu úplně nerozumíte. Jasné podmínky vám přinesou větší klid než neurčité sliby. Zdroje: Occultish, Cafe Astrology, Astrosofa