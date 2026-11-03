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Horoskop na 45. týden roku 2026: Raci se vrátí k rodinným otázkám, Kozorozi dostanou novou příležitost

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První listopadový týden přinese příležitost vrátit se k tématům, která zůstala nedořešená. Merkur ve Štíru je retrográdní a 4. listopadu se spojí se Sluncem, což může zvýraznit informace, které dosud zůstávaly v pozadí. Ve stejný den vytvoří Venuše ve Vahách příznivý sextil s Jupiterem ve Lvu, který
Horoskop na 45. týden roku 2026: Raci se vrátí k rodinným otázkám, Kozorozi dostanou novou příležitost

Horoskop na 45. týden roku 2026: Raci se vrátí k rodinným otázkám, Kozorozi dostanou novou příležitost

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 03.11.2026 13:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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