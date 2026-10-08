Podepište a dostanete perníček. Kdo a čím se snaží Čechy získat pro „remigraci“

Do Česka dorazilo evropské krajně pravicové „remigrační“ hnutí. Jeho sobotní happening na Staroměstském náměstí v Praze má posloužit ke spektakulárním záběrům a vytvoření dojmu, že jde o masovou záležitost. Ve skutečnosti se počet aktivních sympatizantů počítá v tuzemsku spíš na vyšší desítky. Podporu má ale iniciativa i v části vládních stran. Svobodní s ní spojili i kampaň před komunálními volbami.
Nic netušící turisté, kteří si v sobotu odpoledne půjdou fotit pražský orloj, uslyší zřejmě pro ně nepříjemně znějící skandování „Send them back“ (Pošlete je zpět). To je ústřední heslo, které se na podobných akcích po Evropě momentálně opakuje. Nemíří však na davy turistů paralyzujících život v centrech evropských metropolí.
Součástí pražské akce má být rozvinutí velkoplošné plachty o rozměrech několika desítek metrů čtverečních. Čekat se dají projevy namířené proti migraci a skandování zmíněného hesla „Pošlete je zpět“. Magistrát nenašel v účelu akce nic, kvůli čemu by ji neměl povolit.
Pojem takzvané remigrace se v uplynulých třech letech dostal z uzavřených fór evropské krajně pravicové scény prostřednictvím alternativních médií a sociálních sítí politiků stran s extremistickým křídlem typu německé AfD až právě na výše popsané veřejné happeningy iniciativy Save Europe Act (Zákon na záchranu Evropy).
To je ostatně i hlavní cíl remigračních aktivistů – leckdy dřívějších sympatizantů či aktivních členů extremistické scény. Pojem remigrace chtějí normalizovat a jeho neustálým opakováním z něj udělat co možná nejvíce mainstreamovou myšlenku.
Záchrana Evropy, nebo etnická čistka?
Remigrace v jejich pojetí znamená návrat nelegálních imigrantů z Evropy do zemí jejich původu, s důrazem na ty, kteří v Evropě páchají trestnou činnost. Ve svých požadavcích však používají i pojmy jako „nezápadní“ migrace nebo mluví o „neintegrovaných“ migrantech představujících „významnou kulturní či finanční zátěž pro členské státy“.
Kde je červená linie mezi těmi, kdo jsou a nejsou zátěží, nebo mezi integrovanými a neintegrovanými, a kdo by tedy teoreticky měl Evropu opustit, už se v základních požadavcích iniciativy nedočteme. I proto kritici remigrace vidí v krajní variantě tohoto konceptu rysy etnické čistky, která by se dotkla teoreticky až desítek milionů lidí.
A zatímco Evropská unie postupně, ač pomalu, pravidla migrační a návratové politiky zpřísňuje, remigrační aktivisté pořádají radikální happeningy a po celé Evropě sbírají podpisy pod petici Save Europe Act, kterou chtějí předložit Evropské komisi.
Ta ji v létě odmítla zaregistrovat jako evropskou občanskou iniciativu mimo jiné s odvoláním na to, že Save Europe Act rozděluje lidi podle jejich etnického původu a je tedy diskriminační a v rozporu s listinou základních práv EU.
Pod záštitou Václava Klause
Pojďme se podívat podrobněji, kdo takzvanou remigraci v Česku a sousedních zemích prosazuje. Zjevnou taktikou iniciativy Save Europe Act je totiž snaha vyvolat přinejmenším dojem celoevropského hnutí, kde spolupracují aktivisté ze všech států.
Remigrační hnutí staví na Identitárním hnutí a jeho hlavním propagátorem je Rakušan Martin Sellner – někdejší hlavní tvář evropských identitářů.
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Identitáři v minulém desetiletí prosazovali takzvaný etnopluralismus jako protiklad multikulturalismu a dále etnicky homogenní státy vytvořené na základě etnicko-kulturních okruhů. V praxi to však často znamená odmítání všeho „cizího“ či degradování různých skupin obyvatelstva na základě jejich náboženství nebo etnického původu.
Martin Sellner se před lety pohyboval v německojazyčné neonacistické scéně a svého času obdržel na účet i finanční dar od atentátníka Brentona Tarranta, který později v mešitách v novozélandském Christchurchi zavraždil 51 lidí.
Sellner se také v letech 2024 a 2025 v Praze zúčastnil konferencí rakouské televize AUF1 zaštítěných českým exprezidentem Václavem Klausem. Stejná akce opět s Klausovou účasti proběhne i letos v prosinci, jak HlídacíPes.org opakovaně popsal.
Křižácká výprava
Kolem Sellnerovy remigrace se pohybují i další bývalí identitáři, další viditelnou tváří je nizozemská aktivistka Eva Vlaardingerbroeková. Jak funguje síťování kolem iniciativy Save Europe Act zevnitř, popsaly v uplynulých dnech slovenské Investigativní centrum Jána Kuciaka (ICJK) a český server Page Not Found.
K iniciativě se už několik měsíců hlásí také otevření podporovatelé další vládní strany Motoristé sobě, úředníci Ministerstva životního prostředí Adam Šejna a František Kubásek. Šejna se zúčastnil jako řečník akce Save Europe Act v Bruselu, Kubásek pomáhal vylepovat remigrační samolepky v Bratislavě.
ICJK získalo přístup k neveřejným webinářům, kde Sellner vysvětloval slovenským aktivistům, jak mají iniciativu prezentovat navenek – tedy co možná nejumírněněji. Remigrace se má stát běžně užívaným slovem nevzbuzujícím asociace s extremismem tak jako teď.
Zároveň mluvil o tom, že je potřeba zastavit „velkou výměnu“ (konspirační teorie o elitami řízeném nahrazování původního evropského obyvatelstva migranty, pozn. red.) a „získat moc prostřednictvím metapolitické nenásilné křižácké výpravy“.
Je pravděpodobné, že podobné školení dostali či dostanou i čeští sympatizanti hnutí. Jejich síť mapoval server Page Not Found, který počet českých dobrovolníků Save Europe Act s odvoláním na interní diskuse v hnutí, k nimž získal přístup, odhadl na zhruba 180 lidí.
Podepište a dostanete perníček
Stojí za zmínku, že česká i slovenská větev Save Europe Act úzce spolupracují, podobně jako se dříve navzájem na pravicově extremistickém spektru podporovaly Lidová strana Naše Slovensko Mariana Kotleby s českou Dělnickou stranou.
Slovenští dobrovolníci Save Europe Act jsou úzce navázáni na hnutí Republika, které vzniklo odštěpením od kotlebovců, nebo konkrétně na jeho mládežnickou větev Mladí Republikáni.
S tou zase v Česku spolupracuje mládež hnutí SPD Tomia Okamury. Na sociálních sítích se slovenští dobrovolníci objevili při rozdávání letáků kampaně Save Europe Act například v Brně.
V Česku Save Europe Act aktivně podporují a promují především vládní Svobodní v čele se svým předsedou Liborem Vondráčkem. Před komunálními volbami využili pořádání veřejných akcí, například tradičních městských poutí v Jindřichově Hradci a Strakonicích k tomu, aby lákali kolemjdoucí k podpisu iniciativy. V Jindřichově Hradci dokonce za podpis rozdávali perník se znakem města.
Rešení nelegálních migrantů nejsou kvóty ani migrační pakt, je remigrace těchto nelegálů, což navrhuje celoevropská iniciativa SAVE EUROPE ACT ✅
Dnes mají lidé v Jindřichově Hradci mimořádnou příležitost podepsat papírovou verzi petice https://t.co/x7SygfEoqr , kterou už přes 6️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ lidí v celé Evropě ✍️ Těšíme se na vás v rámci petičního místa v Růžové ulici před Domem dětí a mládeže.
PS: Prvních 200 petentů obdrží symbolickou odměnu v podobě perníčků s jindřichohradeckou růží. 🙏 Moc se těšíme na setkání s vámi u této petice 🤝
— Libor Vondráček 🐏 Svobodní 🇨🇿jihočeský poslanec (@vondraczech_cz) August 2, 2026
Od začátku je ambasadorem iniciativy v Česku aktivista Martin Kuźiel, který dříve žil v Británii, zodpovídal za zahraniční vztahy tamní krajně pravicové strany Homeland a dnes tutéž funkci zastává ve straně Svobodných, kde je zároveň místopředsedou stranické organizace ve Zlínském kraji. I tato geografická blízkost podporuje vztahy se slovenskou pobočkou.
K iniciativě se už několik měsíců hlásí také otevření podporovatelé další vládní strany Motoristé sobě, úředníci Ministerstva životního prostředí Adam Šejna a František Kubásek. Šejna se zúčastnil jako řečník akce Save Europe Act v Bruselu, Kubásek pomáhal vylepovat remigrační samolepky v Bratislavě.
Byznys místo dobrovolníků
Ale zatímco v Česku nebo na Slovensku se zatím Save Europe Act snaží vyvolat dojem spontánní dobrovolnické iniciativy znepokojených občanů, vedení kolem Martina Sellnera už hraje úplně jinou ligu, kde dobrovolnictví střídá byznys.
[souvisejici]
Před pár dny vyšlo najevo, jak hnutí vydělává na prodeji triček podporujících navenek obyvatelstvo španělské Ceuty po masivním vpádu migrantů. Z více než třicetieurové ceny trička jde deset eur právě na iniciativu Save Europe Act.
Martin Sellner také podle německých médií nedávno založil v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko firmu „Institut pro remigraci“. Z tohoto regionu, kde strana Alternativa pro Německo, blízká právě krajní pravici, v zářijových zemských volbách získala 44 procent hlasů, chce udělat „vzorovou zemi remigrace“.
Sobotní akce na Staroměstském náměstí má zjevně posloužit k pořízení spektakulárních fotek z historického centra Prahy. Podobně na propracovanou vizuální stránku svých happeningů sázelo dříve i výše popsané identitární hnutí. Jde v první řadě o dojem pro veřejnost, bez ohledu na skutečný počet účastníků.
Praha a policie akci sledují
Součástí pražské akce má být – tak jako v jiných evropských městech – i rozvinutí velkoplošné plachty o rozměrech několika desítek metrů čtverečních. Čekat se dají projevy namířené proti migraci a skandování zmíněného hesla „Pošlete je zpět“.
Pražský magistrát nenašel v účelu akce nic, kvůli čemu by ji neměl povolit: „Oznámeným účelem je v tomto případě ‚Podpora evropské občanské iniciativy Save Europe Act‘, což formálně vzato samo o sobě nenasvědčuje důvodům, pro které by mohlo být shromáždění zakázáno. Nicméně shromáždění společně s policií sledujeme a budeme sledovat,“ říká na dotaz HlídacíPes.org mluvčí magistrátu Vít Hofman.
Francouzské Lille však před několika týdny stejnou akci zakázalo s odkazem na diskriminaci a porušování lidské důstojnosti. Zákaz původně zvažoval i Brusel, kde ale demonstrace nakonec proběhla, i s účastí českých podporovatelů Šejny s Kubáskem.