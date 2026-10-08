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Podepište a dostanete perníček. Kdo a čím se snaží Čechy získat pro „remigraci“

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Dennívýzva
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Do Česka dorazilo evropské krajně pravicové „remigrační“ hnutí. Jeho sobotní happening na Staroměstském náměstí v Praze má posloužit ke spektakulárním záběrům a vytvoření dojmu, že jde o masovou záležitost. Ve skutečnosti se počet aktivních sympatizantů počítá v tuzemsku spíš na vyšší desítky. Podporu má ale iniciativa i v části vládních stran. Svobodní s ní spojili
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Zdroj: Mnichovský happening iniciativy Save Europe Act (září 2026). Foto: Profimedia
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 08.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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