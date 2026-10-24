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Halloween v pyžamu z koncentráku… Kde končí módní inspirace a začíná banalizace holocaustu?

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Značka Zara uvedla na trh dětský halloweenský kostým připomínající vězeňský mundúr. To vyvolalo kritiku. Není ale zdaleka první, kdo využil motivy spojené s koncentračními tábory. Za pruhy se přitom neskrývá jen symbol, ale také příběhy lidí, kteří je museli nosit. Třináctiletý Toman Brod byl v červenci 1942 deportován do Terezína a o rok a půl
Pruhovane_pyzamo_PEREX_16x9

Pruhovane_pyzamo_PEREX_16x9

Zdroj: Redakční koláž: vězni na snímku z archivu Radomíra Faltýnka (vlevo) a kostým Zara Home (vpravo). Zdroje: archiv pamětníka / Paměť národa a síť X. Koláž vytvořena s pomocí AI, se souhlasem Paměť národa
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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