„Extremistické tajné služby,“ hájí Klaus akci krajní pravice. Hostem bude už potřetí

Václav Klaus potvrdil účast na akci rakouské internetové televize AUF1 sledované tajnými službami v Německu i Rakousku kvůli vazbám na pravicový extremismus. Její setkání v Praze podpoří osobně už potřetí v řadě. Klaus hodnocení zahraničních zpravodajců označuje za směšná a nezajímají ho: „Pro mne jsou extremistické se svými názory tyto tajné služby,“ tvrdí.
Už potřetí se v Praze v prosinci sejde konference A-WEF pořádaná rakouskou internetovou televizí AUF1. Už dvakrát si v uplynulých letech pronajala sál v některém z pražských prestižních kongresových hotelů a tento model se jí zjevně osvědčil.
Organizátoři otevřeně mluví o tom, že Praha nabízí anonymitu, se kterou už v Rakousku a Německu nemohou počítat. Letos poprvé nedrží akci v tajnosti až do jejího skončení, ale lákají veřejnost dopředu na nákup vstupenek.
Pro mne jsou extremistické se svými názory tyto tajné služby, odepsal exprezident na dotaz HlídacíPes.org s tím, že nevidí důvod, proč by se akce neměl zúčastnit.
Jejich cena se pohybuje od 189 eur až po 589 eur (přes 14 tisíc korun). Peníze mají podpořit provoz AUF1, která kvůli své reputaci čelí problémům se zakládáním bankovních kont v různých evropských zemích.
Své diváky proto neustále mobilizuje k posílání finančních příspěvků. Zároveň ale pořádá nákladnou konferenci v Praze. Její uplynulé dva ročníky HlídacíPes.org podrobněji popsal zde a zde.
Od neonacismu k „turborakovině“
AUF1 vznikla během covidové pandemie a dodnes má covid jako jedno z ústředních témat.
Ještě letos televize například šířila tvrzení o tom, že vakcíny proti koronaviru způsobují „turborakovinu“. Na svém e-shopu stále nabízí knihy, které šest let starou pandemii covidu rámují jako zločin elit proti běžným lidem, a ve vysílání dává prostor „autoritám“, které tato tvrzení mají podpořit.
Rakouská média před časem zmapovala, že peníze pro AUF1 tečou přes netransparentní síť spřátelených spolků a firem. Podle šéfa televize Stefana Magneta je vše „v mezích zákona“, jak řekl loni na podzim magazínu Profil.
Na konspiračních teoriích staví AUF1 dlouhodobě. Moderátoři s vážnou tváří oznamují divákům rádoby přelomová zjištění o celosvětové „vládě globalistů“ údajně tahajících za nitky v politice, médiích i finančnictví. Současné uspořádání světa příležitostně označují za „diktaturu“. Kromě toho AUF1 šíří také kremelské vidění světa, například kolem války na Ukrajině.
Podstatné jsou ale také vazby některých tváří televize na pravicový extremismus. Sám zakladatel AUF1 Stefan Magnet má kořeny v rakouské neonacistické scéně a kontakty k pravicovým extremistům se propisují i do vysílání.
Na akcích AUF1 například opakovaně vystoupil Martin Sellner, hlavní tvář evropského identitárního hnutí a dnes nejviditelnější propagátor takzvané remigrace – plánu na nucený odchod milionů až desítek milionů lidí s migračními kořeny pryč z Evropy. Dvakrát byl Sellner i v Praze na zmíněné konferenci s Václavem Klausem.
Sellner také před několika lety dostal na účet peníze od atentátníka Brentona Tarranta, který v mešitách v novozélandském Christchurchi zavraždil 51 lidí.
Antisemitismus, Kreml a globalisté
Ze všech výše zmíněných důvodů začaly sledovat televizi AUF1 tajné služby, a to jak v Rakousku, tak v Německu.
Německá civilní kontrarozvědka od letošního roku považuje tuto platformu za „potvrzeně extremistickou“ mimo jiné s odkazem na šíření antisemitských narážek a konspiračních teorií.
[souvisejici]
Rakouská kontrarozvědka ve své letošní zprávě označuje internetovou televizi AUF1 za zdaleka nejvlivnější pravicově-extremistické médium v Rakousku s téměř 300 tisíci sledujících na síti Telegram, šířící protiústavní, antisemitské a konspirační obsahy.
O rok dříve rakouská tajná služba o médiích podobného typu napsala, že „se ukázala být prodlouženou rukou ruského státu a jsou využívána jako vstupní brána pro skryté vlivové působení třetích zemí, například k dezinformačním kampaním“.
Rakouská média před časem zmapovala, že peníze pro AUF1 tečou přes netransparentní síť spřátelených spolků a firem. Podle šéfa televize Stefana Magneta je vše „v mezích zákona“, jak řekl loni na podzim magazínu Profil.
Klaus: Extremistické tajné služby
Václava Klause však nic z toho v podpoře AUF1 nezviklá: „To, že je AUF1 sledována tajnými službami v Německu, mne nezajímá. Že má vazby na pravicový extremismus, je směšné. Na takto označovanou AfD má vazby, neboli volí je, zhruba 30 procent veškerých obyvatel Německa.“
„Pro mne jsou extremistické se svými názory tyto tajné služby,“ odepsal exprezident na dotaz HlídacíPes.org s tím, že nevidí důvod, proč by se akce neměl zúčastnit.
Už loni svou účast na předchozím ročníku hájil slovy, že „názorů prezentovaných na akcích tohoto typu si je vědom“ a „ve valné většině s nimi souhlasí“.