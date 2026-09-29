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„Extremistické tajné služby,“ hájí Klaus akci krajní pravice. Hostem bude už potřetí

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Václav Klaus potvrdil účast na akci rakouské internetové televize AUF1 sledované tajnými službami v Německu i Rakousku kvůli vazbám na pravicový extremismus. Její setkání v Praze podpoří osobně už potřetí v řadě. Klaus hodnocení zahraničních zpravodajců označuje za směšná a nezajímají ho: „Pro mne jsou extremistické se svými názory tyto tajné služby,“ tvrdí. Už potřetí se v Praze
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Zdroj: Václav Klaus. Foto: ANNA BOHÁČOVÁ / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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