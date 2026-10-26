„ANO tady bude natrvalo.“ Babišův projekt je v pubertě, původní tváře od něj utekly

PŘÍBĚH. Patnáct let v životě lidském je už docela dlouhá doba. Z novorozence se stane puberťák, co ví všechno nejlépe, z energického muže před šedesátkou zřetelně znavenější senior a z občanského hnutí nespokojených občanů etablovaná politická strana. ANO, Babišovo hnutí má na svém politickém dortu už patnáct svíček.
Abychom byli přesní: na počátku bylo nejprve občanské sdružení Akce nespokojených občanů 2011. Andrej Babiš jej založil 26. října 2011 jako „protestní iniciativu proti korupci a politickým poměrům“.
Dlouho se snažil tvářit, že politik není, že byl k angažmá v politice dotlačen okolnostmi a že není jako ti ostatní. Nyní je už ve svém čtvrtém volebním období, působil už jako ministr financí a nyní je znovu premiérem a patří k establishmentu, proti němuž původně vystupoval.
Přerod ANO z občanského hnutí v hlavní politickou sílu dneška mimoděk sám nedávno okomentoval poté, co se snažil na tiskové konferenci obhájit poněkud nepřesvědčivé výsledky v komunálních a senátních volbách:
„Když vzniklo hnutí ANO, tak se všichni posmívali, že skončíme jak všechny ty strany v minulosti. Je úplně jasné, že hnutí ANO tady bude natrvalo. Jsme nejsilnější politickou silou v této zemi a ještě jí zůstaneme.“
Kam jsme s Babišem dosud došli, to žijeme teď a tady, tak si připomeňme, jak to všechno začalo.
Když si to lid bude přát
„Stane-li se ANO vůbec politickou stranou nebo politickým hnutím, záleží jen a jen na našich příznivcích, na našich podporovatelích. Dají-li nám lidé k tomu mandát a budou-li si to tak přát, tak to tak prostě bude. Pakliže se situace příští rok vyvine jinak a nedostaneme od lidí podporu, nebude žádná politická strana, ani žádné politické hnutí,” popsala v prosinci 2011 ve vysílání Radiožurnálu dvě možné varianty vývoje Anna Veverková, spoluzakladatelka a tehdejší Babišova expertka na komunikaci.
Jsem původem Slovák, bývalý člen KSČ, bývalý pracovník podniku zahraničního obchodu. Takový ten prospěchář starého režimu, který vlezl do strany, aby mohl cestovat do zahraničí, nejsem asi historicky morální ideál.
Zvítězila varianta „lidé si to budou přát“ a 11. května 2012 bylo oficiálně zaregistrováno nové politické hnutí ANO 2011.
S formulací politických idejí či konkrétního programu se zpočátku nikdo nezdržoval. Babiš si vystačil s řečmi o Palermu a zkorumpovaných politicích. „Nemáme ujasněno, kde jsme, jestli ve středu, rozkročení nalevo, napravo,“ připouštěl.
Původně se snažil na místo předsedy hnutí získat dnešního manažera Volkswagenu Martina Jahna i další zajímavé osoby (kupříkladu excentrického miliardáře Karla Janečka), s nabídkou ale neuspěl a nakonec se do čela postavil sám.
Na ustavujícím sněmu 1. srpna 2012 byl zvolen předsedou ANO. Jeden z delegátů tehdy vystoupil s dotazem, jestli Babiš není pro to, aby stál v čele hnutí, příliš kontroverzní osobou. Jak se dále vyvíjela kariéra předmětného delegáta nevíme, ale Babiš získal v tajné volbě 73 ze 76 hlasů.
Tehdy také oznámil první pokus ANO vstoupit do velké politiky: představil sedm lidí, kteří se za nové hnutí měli ucházet o křesla v Senátu. Každému z nich slíbil ze svého 1,5 milionu korun na kampaň, ale sám prohlašoval, že „já osobně nebudu kandidovat ani do Senátu, ani do sněmovny.“
V roce 2012 neuspěl žádný z jeho kandidátů, hlavním deklarovaným cílem však byly řádné parlamentní volby, které se měly konat na jaře 2014.
Při budování ANO se Babiš opřel o manažery svého Agrofertu: přesvědčil šéfa zemědělské divize a člena představenstva Jaroslava Faltýnka, někdejšího generálního ředitele Lovochemie Richarda Brabce či ředitelku jakosti Kosteleckých uzenin Radku Maxovou. Všichni tři se objevili už v prvním vedení hnutí v roce 2012.
Babiš se ostatně na manažery svých firem otevřeně obrátil s výzvou, ať s ním jdou do toho: „Cílem tohoto sdružení je vybudování spravedlivější společnosti, funkčního a právního státu. ANO 2011 by se mohlo stát organizátorem všech hnutí, iniciativ a lidí, kteří chtějí v této zemi zásadní změnu," vykresloval jim v e-mailu.
Na počátku měla Babišova rétorika a pocit novosti a svěžesti hnutí ve společnosti ohlas. Iniciativu podpořila řada předních byznysmenů, ale třeba i spisovatel Michal Viewegh, socioložka Jiřina Šiklová nebo jaderný fyzik František Janouch.
Do politiky já nepůjdu
Zlomem ve vývoji ANO bylo druhé místo v předčasných sněmovních volbách v roce 2013.
Hnutí získalo 47 poslanců a v lednu následujícího roku vstoupilo do vlády s ČSSD a KDU-ČSL. Babiš se stal poslancem a ministrem financí. Přitom ještě v září 2011 Babiš svůj vstup do politiky odmítal s odkazem na vlastní minulost
Postupně se jejich cesty ale rozešly; s tu více, tu méně slyšitelnými výhradami k tomu, jakým stylem Babiš hnutí ovládá a jak a s jakými záměry ve skutečnosti jedná.
„Do politiky nepůjdu,“ ujišťoval a důvod formuloval překvapivě otevřeně: „Jsem původem Slovák, bývalý člen KSČ, bývalý pracovník podniku zahraničního obchodu. Takový ten prospěchář starého režimu, který vlezl do strany, aby mohl cestovat do zahraničí, nejsem asi historicky morální ideál.“
Babiš nicméně změnil názor a dokázal k sobě nalákat kupříkladu herce a diplomata Martina Stropnického, bývalého eurokomisaře Pavla Teličku, novináře Martina Komárka, bývalého rektora Masarykovy univerzity Jiřího Zlatušku či manažera a podnikatele Ivana Pilného i další zajímavá jména.
Postupně se jejich cesty ale rozešly; s tu více, tu méně slyšitelnými výhradami k tomu, jakým stylem Babiš hnutí ovládá a jak a s jakými záměry ve skutečnosti jedná.
Například Pavel Telička, který v roce 2014 vedl kandidátku ANO do Evropského parlamentu spolupráci ukončil v říjnu 2017 kvůli názorovému rozchodu s vedením, respektive Babišem.
„Podrazil základní étos, původní program ANO a statisíce lidí,“ vysvětlil, proč spolupráci ukončil. Podle svých slov se „nechal oklamat“.
Ivan Pilný, který byl za ANO poslancem a v roce 2017 i ministrem financí později popisoval chybějící diskusi, populismus a svou deziluzi z Babišových záměrů. Byť to vydržel poměrně dlouho.
Z hnutí odešel až v únoru 2021, v dopise Babišovi uvedl jako důvody právě absenci demokratické diskuse, opakované posouvání vlastních nepřekročitelných hranic a populistický styl vládnutí:
„Nemůžeme být obětí populistického stylu vládnutí neschopného se rozhodovat podle dlouhodobých cílů. Teď máme bohužel politiky, jejichž jediným cílem je vyhrát volby.“
Později v rozhovoru pro Český rozhlas Plus vysvětlil svou počáteční naději: věřil prý, že lidé, kteří vydělali peníze, mohou chtít následně pracovat pro prospěch země. Tuto představu o Babišovi zpětně označil za iluzi.
Nerozptylovat se hodnotovým kompasem
Některá jména postupem času naopak úplně zapadla, přesto jsou nositeli důležitých svědectví o počátku hnutí ANO. Příkladem je Hana Greplová.
V rozhovoru pro Hospodářské noviny už v srpnu 2013 vysvětlila, že se původní záměr spojit schopné a slušné lidi proměnil v „krystalický obchodní projekt“, který má zajistit moc pro uplatňování Babišových osobních představ.
Kvůli Babišovu „diktátorskému vedení“, jak to sami popsali, hnutí už v roce 2013 opustili i další lidé, kteří v ANO původně viděli naději na změnu.
„V době, kdy jsem v hnutí působila, o demokracii nemohla být žádná řeč. Základní heslo Babiše bylo: Já platím, já rozhoduji,“ popsala s tím, že „očekávání společnosti, že když do politiky půjdou bohatí, přestane se krást, je naprosto nesmyslné“.
Podobně prozřel i Peter Harvánek, který v ANO působil od začátku jako ostravský koordinátor, vybudoval moravskoslezskou organizaci a v březnu 2013 byl zvolen místopředsedou.
V rozhovoru pro Deník Referendum z 18. prosince 2014 popsal jak coby místopředseda pro média, reklamu a marketing chtěl připravovat strategii, ale Babiš ho usměrnil: „Já platím, já rozhoduju, vy jste tady od toho, abyste mi sháněli členy, a ne od toho, abyste mi do toho fušovali.“ V tu chvíli prý pochopil, že „jsme tam jenom stafáž“.
Kvůli Babišovu „diktátorskému vedení“, jak to sami popsali, hnutí už v roce 2013 opustili i další lidé, kteří v ANO původně viděli naději na změnu.
Věra Jourová, která patřila k ranému vedení ANO a díky Babišovi se stala eurokomisařkou, odchod z ANO oznámila až 28. června 2024; veřejně jej prezentovala jako „přátelský politický rozchod“. Rozdíly v politických hodnotách však později popsala otevřeně.
Babiš se podle Jourové „nenechává rozptylovat hodnotovým kompasem“ a „řeči o právním státu a demokracii jsou pro něj abstraktní, obdivuje schopnost vládnout“.
Zajímavý je příběh novináře Martina Komárka, který byl jednou z tváří kampaně ANO v roce 2013. O čtyři roky později už nekandidoval, ale přinejmenším v roce 2017 si obdiv k Babišovi ještě uchoval.
„Nijak nezastírám, že nepatřím k Babišovým oblíbencům. Já si ho ale skutečně vážím. Protože sledovat jeho styl řízení, je jako sledovat hezký fotbalový zápas. Ne naší ligu, on je v jiné lize,“ popsal v rozhovoru pro HlídacíPes.org.
Nyní v Babišově týmu kopají hlavně ti, kdo jeho rozhodnutí a mocenské praktiky nijak nezpochybňují.
Z občanské iniciativy slibující změnu politických poměrů vyrostla jedna z hlavních sil tuzemského establishmentu. Otázka, kdo v ní rozhoduje, sice provází ANO od samého začátku, odpověď se ale za patnáct let nezměnila: Andrej Babiš.