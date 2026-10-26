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„ANO tady bude natrvalo.“ Babišův projekt je v pubertě, původní tváře od něj utekly

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Dennívýzva
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PŘÍBĚH. Patnáct let v životě lidském je už docela dlouhá doba. Z novorozence se stane puberťák, co ví všechno nejlépe, z energického muže před šedesátkou zřetelně znavenější senior a z občanského hnutí nespokojených občanů etablovaná politická strana. ANO, Babišovo hnutí má na svém politickém dortu už patnáct svíček. Abychom byli přesní: na počátku bylo nejprve
profimedia-0219176379

profimedia-0219176379

Zdroj: Babiš a spol., vzor 2013. Foto: Profimedia
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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