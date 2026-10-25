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Po válečném vítězství může přijít tyran. Ukrajinci to ukázali v nové verzi Macbetha

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Dennívýzva
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Ukrajinská inscenace Shakeasperovy tragédie Macbeth otevřela slovenský festival Divadelná Nitra. Sklidila ovace ve stoje, mezi herci se na konci rozprostřela vlajka Ukrajiny a vedla i k debatě a zamyšlení o nebezpečí moci a strachu po skončení války s Ruskem. „Máme v zemi celkem hodně generálů s poměrně velkou autoritou a u některých nemůžeme vyloučit politické
20260925_205102

20260925_205102

Zdroj: Standing ovation pro ukrajinské divadlo v Nitře. Foto: Bohumil Petrík / HlídacíPes.org
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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