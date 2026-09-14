Po Brně už druhým dnem pobíhá divoká kočka. Serval je vycvičený a nekoušePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Po Brně už druhým dnem pobíhá divoká kočka. Serval je vycvičený a nekouše
Záchranáři v pátek a v sobotu na Znojemském historickém vinobraní ošetřili téměř 50 lidí. Obvykle šlo o...
Ve čtvrtek se v Moravské galerii uskutečnilo setkání na počest jubilejních narozenin teoretika, umělce a...
Romská kinematografie, filmová historie i diskuze o zastoupení menšin v audiovizuálním průmyslu. Třetí...
Dnes se brněnští strážníci opravdu nenudí. Z bystrckého soukromého chovu totiž utekl serval. Hlídky žádají...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →