Bavorský soud poslal šéfa odpadové firmy za mříže. Do Česka nelegálně vyvezl 760 tun odpadu

Bavorský soud ve Weidenu vynesl ve čtvrtek rozsudek v kauze nelegálního vývozu odpadu do Česka. Čtyřiačtyřicetiletý bývalý jednatel odpadové firmy Roth International z Weidenu půjde za mříže na čtyři roky a šest měsíců. Sedmapadesátiletý český řidič kamionu, který se na převozu odpadu podílel, vyvázl s podmíněným trestem dva roky odnětí svobody. Rozsudek zatím není pravomocný, obě strany se mohou odvolat.
Odpad skončil na dvou místech v Česku. Předloni v prosinci kamiony bez potřebných povolení zavezly materiál do Jiříkova na Bruntálsku, další zásilky pak zamířily do Brna-Horních Heršpic. Příjemcem na české straně byla firma Piroplastik. Roth International se specializovala na demontáž letadel a větrných elektráren a provozovnu měla v městečku Wernberg-Köblitz nedaleko hranic.
Soud shledal bývalého jednatele vinným celkem ve 30 případech nedovoleného vývozu odpadu, z nichž 13 se týkalo nebezpečných látek. Český řidič, jenž podle weidenské prokuratury pracoval pro českou dceřinou společnost Roth International a fungoval jako spojka k dalším českým státním příslušníkům při organizaci transportů, byl uznán vinným ve 20 případech, přičemž dva se týkaly nebezpečného odpadu. Mluvčí soudu Florian Bauer uvedl, že nelegálně vyvezený odpad se skládal z 620 tun sklolaminátu a plastu vyztuženého uhlíkovými vlákny a dalších 140 tun baterií a příbuzných odpadových produktů, celkem tedy 760 tun.
Německé úřady zadržely jednatele firmy loni v srpnu, od té doby seděl ve vazbě. Český řidič byl po čase z vazby propuštěn. Obžaloba na oba muže padla letos v březnu. Součástí původní obžaloby bylo i nebezpečné ublížení na zdraví z nedbalosti, protože jednatel měl nechat v provozu netěsné zařízení na recyklaci baterií, čímž se zranilo několik zaměstnanců. Tuto část řízení však soud na žádost prokuratury v průběhu procesu zastavil.
Zodpovědnost za úklid nelegálních skládek převzala regionální vláda Horní Falce. Zhruba 300 tun odpadu z Jiříkova bylo odvezeno již na podzim loňského roku, z Brna-Horních Heršpic zmizelo nejprve 35 tun loni v prosinci a dalších 282 tun letos v únoru. Náklady na celou operaci hodlají bavorské úřady vymáhat po firmě Roth International, která je ale od loňského března v insolvenci.
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