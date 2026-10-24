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Liberec spustí poptávkovou MHD na objednání, začíná ve čtvrti Pilínkov

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Liberec se chystá spustit poptávkovou dopravu, kdy si cestující vozidlo MHD objednají telefonicky nebo přes aplikaci. Pilotní provoz odstartuje v listopadu v Puškinově ulici…
autobus-bus-mikrobus

autobus-bus-mikrobus

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 06:00

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