Liberec spustí poptávkovou MHD na objednání, začíná ve čtvrti Pilínkov

Liberec se chystá spustit poptávkovou dopravu, kdy si cestující vozidlo MHD objednají telefonicky nebo přes aplikaci. Pilotní provoz odstartuje v listopadu v Puškinově ulici a okolí ve čtvrti Pilínkov, jak novinářům sdělil končící náměstek primátora Adam Lenert z ANO. Přesné datum spuštění zatím není stanoveno, radnice ho ladí s dopravním podnikem.
Důvod pro výběr právě této lokality je zřejmý. Obyvatelé Puškinovy ulice, která měří skoro dva kilometry, to mají k nejbližší zastávce MHD i tři čtvrtě hodiny pěšky. Devítimístné vozidlo je bude vozit ke zastávkám u ZŠ Ještědská v Dolním Hanychově, k obchodnímu centru Nisa nebo ke konečné zastávce autobusové linky v Doubí. Dopravní podnik má vozidlo připravené a osazené klasickým odbavovacím systémem.
Pilotní projekt vyjde město ročně na přibližně dva miliony korun, přičemž měsíčně by měl najezdit zhruba 4 600 kilometrů. Provoz bude zajištěn pouze v pracovních dnech. „Inspirovali jsme se třeba v sousedním Jablonci, kde poptávková doprava každý rok roste, a věříme, že to je způsob dopravy, jak zajistit obslužnost i tady v okrajových částech města," vysvětlil Lenert. Jako další vhodné lokality pro rozšíření služby vidí Radčice, Kateřinky, Krásnou Studánku nebo Karlínky s Machnínem.
V Libereckém kraji nejde o novinku. Kraj sám provozuje poptávkovou dopravu pod značkou TvůjBUS IDOL už přes dva roky, Jablonec nad Nisou ji zavedl loni v červenci. Jablonecká verze funguje v sedmi oblastech včetně sousedního Rychnova u Jablonce a využívá sedmimístné elektromobily přizpůsobené i pro vozíčkáře a kočárky. Za první rok službu využilo téměř 6 800 cestujících. Ředitel Jablonecké dopravní Luboš Wejnar uvedl, že lidé oceňují především flexibilitu a možnost dostat se do míst, která klasické linky vůbec neobsluhují. Výhodou je také nižší provozní nákladovost a odpadá nutnost budovat zastávky s bezpečnostními zálivy, místa pro zastavení jsou označena jen samolepkami na sloupech veřejného osvětlení.
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