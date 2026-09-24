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Plody nabušené vitamínem C mají Češi úplně zadarmo. Právě teď je jich všude plno

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Stačí vyrazit na podzimní procházku a rozhlédnout se kolem cest, mezí a okrajů lesů. Červené šípky jsou právě teď zralé, voňavé a připravené na zpracování. Zatímco jedni je suší na čaj, zkušení je mění v marmeládu, sirup, omáčku nebo dokonce dezert.
Plody nabušené vitamínem C mají Češi úplně zadarmo. Právě teď je jich všude plno

Plody nabušené vitamínem C mají Češi úplně zadarmo. Právě teď je jich všude plno

Zdroj: olko1975 / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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