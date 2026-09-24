Plody nabušené vitamínem C mají Češi úplně zadarmo. Právě teď je jich všude plno

Příroda nám umí nabídnout své poklady
Podzim má jednu velkou výhodu. Nemusíme za každou dobrou surovinou do supermarketu. Stačí si vzít košík, rukavice a vyrazit ven.
Na keřích růže šípkové právě dozrávají zářivě červené plody, kterých bývá v přírodě tolik, že je člověk snadno začne považovat za samozřejmost. Přitom jde o jednu z nejzajímavějších podzimních plodin, kterou si můžeme nasbírat zadarmo. A nejlepší čas je právě teď, na přelomu září a října. A zatímco hřiby nám příroda schovává do mlází a pod listy, šípky na nás čekají v přírodě téměř všude.
Šípky jsou ceněné především pro vysoký obsah vitaminu C. Jeho množství se přirozeně liší podle druhu růže, zralosti i podmínek, v nichž plod vyrostl, ale právě šípky patří mezi mimořádně bohaté přírodní zdroje tohoto vitaminu. Kromě něj obsahují také například karotenoidy, pektiny, třísloviny a organické kyseliny. Není tedy divu, že si je naši předkové schovávali na období, kdy byla čerstvá zelenina a ovoce mnohem méně dostupné.
Udělejte ze sběru malý rodinný výlet
Sběr šípků má ještě jednu výhodu, která se do tabulek s obsahem vitaminů samozřejmě nevejde. Je to skvělá záminka, proč na chvíli vypnout televizi a vyrazit s dětmi nebo vnoučaty ven. Podzimní příroda nabízí mnohem víc než jen červené plody. Mění se barvy listí, v trávě se objevují první ranní jinovatky, ptáci si hledají poslední podzimní potravu a obyčejná procházka se může změnit v malé dobrodružství.
A šípky jsou pro takovou výpravu ideální příležitostí. Dítě může dostat vlastní malý košík a hledat ty nejhezčí červené plody. Dospělí mezitím pohlídají trnité větvičky. Keře růže šípkové totiž rozhodně nejsou vybavené tak, aby sběr proběhl bez jediného škrábnutí. Zahradnické nebo pevné rukavice se proto hodí.
Sbírejte za suchého počasí a vybírejte pevné, sytě červené plody.
Na sušení jsou vhodnější ještě pevné šípky před prvními mrazy, zatímco měkčí, přemrzlé plody jsou zajímavé pro marmelády, pyré nebo omáčky. Po sběru je také lepší dát šípky do košíku nebo plátěné tašky než do uzavřeného igelitového sáčku, kde se mohou zapařit.
A ještě jedna zásada: nesbírejte je přímo u frekventovaných silnic ani na místech hned u pole, kde mohly přijít do kontaktu s chemickými postřiky. Co udělat s košíkem, když přijdete domů?
Teprve tady začne skutečné šípkové dobrodružství. Čerstvě nasbírané plody nejprve přeberte. Vyhoďte všechny nahnilé, plesnivé nebo výrazně poškozené kusy a odstraňte zbytky stopek a okvětí. Potom je důkladně omyjte.
Pokud je chcete sušit, můžete použít sušičku nebo troubu.
Čerstvé pevné šípky lze sušit celé, ale důležité je, aby byly po usušení opravdu suché a při skladování nezvlhly. Největší nepřítel domácí zásoby je totiž plíseň. Usušené plody uchovávejte v dobře uzavřené sklenici na suchém místě.
Na čaj se šípky se mohou používat celé nebo rozdrcené, ale právě u rozdrcených plodů je potřeba myslet na jejich vnitřek. Semena obklopují drobné dráždivé chloupky. Ty rozhodně nechceme dostat do nápoje, a proto je dobré hotový nálev přecedit přes velmi jemné sítko nebo filtr. Podobně se připravuje i čaj z květů divizny. hovězí se šípkovou omáčkou | Zdroj: VANOCE2022 / Creative Commons Zero, Public Domain Dedication Nemusíte čekat na mráz
Naši předkové často nechávali šípky přejít prvními mrazíky. Plody potom změknou a jejich chuť bývá sladší. Má to ale jeden háček: dnešní podzimy jsou často dlouho bez pořádného mrazu. Proto si můžete tento efekt jednoduše vytvořit doma. Čerstvě nasbírané šípky dejte přes noc do mrazáku, nechte je rozmrazit a potom je zpracujte podle oblíbených receptů.
A právě měkčí šípky mají v kuchyni jednu velkou výhodu. Snadněji se rozvaří a následně pasírují. To je důležité především u pyré, džemu a omáčky. Z košíku může být i voňavý sirup
Jednou z nejjednodušších možností je šípkový sirup. A nemusíte ho používat jen při nachlazení, jak se často traduje. Zahraniční magazíny ho doporučují například do kaší, na palačinky, vafle nebo zmrzlinu.
Šípkový sirup můžete využít jako překvapivě výraznou surovinu s jemně exotickou chutí, která může mít tóny připomínající mango nebo liči. Příprava přitom spočívá v rozvaření šípků, rozmačkání a velmi pečlivém přecezení. Právě poslední krok je důležitý kvůli semínkům a jejich chloupkům.
Hotový sirup lze ředit vodou nebo perlivou vodou a vznikne velmi příjemný podzimní nápoj. A děti mohou objevit něco, co chutná úplně jinak než běžné džusy z obchodu.
Šípková marmeláda je pracná, ale stojí za to
Kdo má více trpělivosti, může se pustit do šípkové marmelády. A tady se hodí právě přemrzlé nebo doma předem zmrazené plody. Tradiční postup počítá s rozvařením šípků a následným propasírováním přes síto. Cílem je získat hladké pyré bez tvrdých částí, semen a chloupků.
Práce je to o něco větší než u jahodové marmelády, protože šípky mají uvnitř mnohem více částí, kterých se potřebujeme zbavit. Výsledek je ale chuťově velmi zajímavý. Hustá šípková marmeláda se hodí na chleba, do cukroví nebo na koláče, ale byla by škoda nechat ji pouze u snídaně.
šípková marmeláda | Zdroj: jessicahyde / Shutterstock Ke zvěřině se šípky hodí dokonale
Šípková omáčka ke zvěřině není jen slavná filmová hláška. Je to kombinace, která skutečně funguje. Sladkokyselá chuť šípků se velmi dobře doplňuje s výrazným masem a z obyčejných plodů nasbíraných podél polní cesty se může stát doslova gurmánský požitek. A právě teď je i doba, kdy je zvěřina dostupná a myslivci redukují množství divočáků v přírodě. .
Šípková omáčka se hodí ke zvěřině obecně ale její ovocná chuť může doprovodit i pečené vepřové či dušené hovězí maso. Kdo má rád sladko-slané kombinace, může šípkové pyré vyzkoušet i k některým druhům drůbeže, třeba k bažantům nebo perličkám.
V zahraničí dělají ze šípků úplné divy
Česká kuchyně přitom ani zdaleka nevyužívá všechny možnosti. Ve Švédsku se ze šípků připravuje například nyponsoppa, tedy tradiční šípková polévka. Zajímavý je také šípkový sorbet. V magazínovém receptu Guardianu se nejprve připraví šípková šťáva z uvařených a pečlivě přecezených plodů a potom se spojí s limetkou, cukrem a citrusovou kůrou. Výsledek je úplně jiný nápoj než tradiční hrnek čaje, svěží a nakyslý. Šípky se mohou použít také do želé nebo dalších nápojů.
Nechte něco i ptákům
A ještě jedna věc, na kterou bychom při podzimním nadšení neměli zapomenout. Nemusíme sklidit všechny šípky na jednom keři. Červené plody jsou důležitou podzimní potravou pro ptáky a představují součást přirozeného koloběhu v krajině. A tu chceme všichni chránit a nedrancovat.
Zdroje článku:
toprecepty.cz, living.iprima.cz, theguardian.com, bbcgoodfood.com, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková