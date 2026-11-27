ANALÝZA. Zatímco krajní pravice v Evropě se už léta v rámci spojování sil snaží působit navenek co možná nejméně radikálně, mládežnické organizace stran typu německé AfD často odhalují skutečné podhoubí těchto partají. V Česku to v poslední době ukázaly kontakty Mladých Svobodných a mládeže Motoristů sobě na neonacistickou organizaci. Mladé ANO jezdí za krajní pravicí také, říká tomu ale „spolupráce s evropskými partnery“.
Určitá míra rebelství a radikálnosti se od stranického dorostu očekává – koneckonců proto si strany svá mládežnická křídla jako potenciální líheň nových lídrů zakládají.
U evropské krajní pravice však vidíme zjevný dlouhodobý trend, kdy stranická mládež často sdružuje tváře z extremistické scény a prosazuje názory, kterých se mateřská celostátní strana už dávno vzdala. V zájmu volebního úspěchu a přijatelnosti pro větší masy lidí.
Pokud název „Mladí espéďáci“ slyšíte poprvé, vypovídá to o významu a síle mládežníků Okamurovců asi nejlépe.
Typickým příkladem je německá AfD, jejíž předchozí mládežnické křídlo Junge Alternative se kvůli příliš mnoha extremistickým excesům a sledování německou kontrarozvědkou loni raději samo rozpustilo.
Nástupnická organizace Generation Deutschland je pevněji spjata s mateřskou stranou, personálně a myšlenkově je však stejně radikální jako původní verze mládežníků.
Šovinista Okamura a mládežníci AfD
Přesvědčil se o tom i Tomio Okamura a jeho hnutí SPD, které AfD považuje za partnerskou stranu, vozí její delegace do Prahy a v europarlamentu spolu sedí ve stejné frakci.
Když letos na jaře SPD naplno spustila kampaň proti pořádání Sudetoněmeckých dnů v Brně, AfD – která se sama prohlašuje za ochránkyni zájmů německých vyhnanců – až na výjimky mlčela a dívala se raději jinam. Stranická mládež ale vyslala k českému „příteli“ Okamurovi několik pořádně ostrých šrapnelů.
[souvisejici1]
„Je zvlášť politováníhodné, že právě síly, které cítí závazek k silné a suverénní Evropě, instrumentalizují rány minulosti, aby ztížily nebo zcela překazily neškodné, smířlivé setkání umírněných sudetských Němců a jejich potomků,“ stálo ve stanovisku mládeže AfD.
Ideolog německé krajní pravice Benedikt Kaiser rovněž blízký AfD i její mládeži označil tehdy Tomia Okamuru a jemu podobné rovnou za „šovinisty“. Členové vedení mládeže AfD se také osobně vydali na pietní shromáždění za oběti brněnského pochodu smrti v Pohořelicích, čímž celou epizodu o nerozborném přátelství s českou SPD názorně dokreslili.
Strana Svobodných, která se do vládní koalice dostala právě díky spojenectví s SPD, sjezd v Brně kritizovala také, byť uhlazeněji. Zajímavý byl ale právě hlas stranického dorostu – Mladých Svobodných.
Martin Kuziel, který se stará o „mezinárodní vztahy“ Svobodných (podobně jako to dříve dělal u britské extremistické strany Homeland), kritizoval v květnu v německy psaném magazínu Freilich, orientovaném opět na krajní pravici v Německu a Rakousku, že „česká pravice bojuje namísto budoucnosti proti starým strašidlům“.
Září 2026 a bratislavský happening iniciativy Save Europe Act. Na stejné akci se sešla mládež slovenského hnutí Republika, úředník českého ministerstva životního prostředí spojený s Motoristy sobě František Kubásek a český koordinátor Save Europe Act Martin Kuziel ze strany Svobodných.
Zobrazit příspěvek na Instagramu
Příspěvek sdílený Lívia Pavlíková (@liviapavlikova_)
Zachránit Evropu s pravicí nahoře
A jak si mládež evropské krajní pravice představuje tuto vzývanou „budoucnost“? Ukazují to právě třeba Mladí Svobodní. Především je to budoucnost bez migrantů v Evropě. Martin Kuziel je českým koordinátorem iniciativy Save Europe Act.
Tu spustila krajní pravice jako celoevropskou mobilizační kampaň za návrat milionů, možná až desítek milionů Evropanů s migračními kořeny zpět do zemí jejich původu. Kritici „remigrace“ v ní vidí náběh na etnickou čistku. Kuziel otevřeně přiznává, že ho oslovil přímo zakladatel Save Europe Act, Rakušan Martin Sellner, jedna z nejznámějších tváří evropského pravicového extremismu.
[souvisejici]
Kromě Mladých Svobodných „remigraci“ v Česku i v zahraničí propagují i některé tváře Motoristů sobě, například úředníci ministerstva životního prostředí a zároveň aktivisté Adam Šejna a František Kubásek.
Jak blízko je od takzvané remigrace ke klasické krajní pravici, neonacismu a pravicím zdviženým pod zakázaným úhlem, ukazují poslední zjištění serveru Seznam Zprávy o působení minimálně jednoho člena Svobodných a jednoho člena mládežníků Motoristů v české pobočce neonacistické organizace Active Club.
Šéf Svobodných Libor Vondráček, který coby poslanec vládní strany vystupuje nekonfliktně a v kontrastu se zjevnou radikalizací nižších pater strany, odhalená spojení extremistů se Svobodnými bagatelizoval. Sám přitom pěstuje přátelské kontakty se slovenským europoslancem Milanem Mazurkem, který v minulosti zpochybňoval holokaust a za protiromské výroky přišel o poslanecký mandát. Také Mazurek je jednou z viditelných tváří takzvaného remigračního hnutí.
Střídání u mladých ex-kotlebovců
A právě Mazurkovo hnutí Republika na Slovensku je dalším dobrým příkladem toho, jak stranická mládež v radikálnosti předbíhá mateřskou stranu – někdy i záměrně a se souhlasem stranického vedení, jako radikální předpolí, kde je v rámci mobilizace voličů dovoleno to, co si celostátní partaj dovolit nemůže.
Hnutí Republika tento týden oznámilo, že založí vlastní mládežnickou organizaci. Dosavadní neformální klub Mladí republikáni, který spolupracuje třeba s mládežníky české SPD, má nahradit klasická stranická mládež.
Tu má vést Lívia Pavlíková, která stejně jako hlavní tváře Republiky Milan Mazurek a Milan Uhrík vzešla z post-fašistické Lidové strany Naše Slovensko Mariana Kotleby, dlouhodobě útočí na LGBT komunitu a ve svých videích si pohrává s myšlenkou, že „negroidní rasa má nižší IQ“.
Hnutí Republika se i díky posunování těchto extrémních tváří do popředí přetahuje o radikální voliče se stranou Smer slovenského premiéra Roberta Fica.
Vraťme se ale do Česka. Jak už jsme zmínili, Mladí Svobodní a mladí Motoristé teď musí vysvětlovat, jak se mezi ně dostali sympatizanti neonacismu. Jak jsou na tom mládežnická křídla dvou dalších vládních stran, hnutí ANO a hnutí SPD?
Extremisté nebo „evropští partneři“?
Začněme Mladým ANO – to si muselo najít nové partnery po roce 2024, kdy hnutí Andreje Babiše během pár týdnů opustilo všechny evropské liberální struktury ve frakci Renew a naplno se zapojilo do nově založených Patriotů pro Evropu.
Základní cíle krajní pravice se nezměnily. Kdysi radikální aktivistické skupiny na hraně extremismu či za ní se však z okraje dostaly až do centra moci – třeba jako mládežnické organizace sebevědomých opozičních, či v českém případě dokonce vládních politických stran.
Pro Babišovy mládežníky to znamenalo postupný příklon například k rakouské (Strana Svobodných – FPÖ) či polské (Všepolská mládež) krajní pravici. Dotazy na tento networking však špičky Mladého ANO odmítají, případně tvrdí, že jde o standardní spolupráci „s evropskými partnery“.
To mládež SPD podobnou otočku dělat nemusela. Pokud ale název „Mladí espéďáci“ slyšíte poprvé, vypovídá to o významu a síle mládežníků Okamurovců asi nejlépe. Mládežnickou organizaci SPD vede bývalá brněnská komunální politička Diana Chodžajanová, které letos Okamurovo hnutí svěřilo současně i vedení stranického institutu SPD dotovaného miliony ročně ze státního rozpočtu.
Mládežníci SPD jsou podobně neviditelní jako jejich stranický think-tank, občas zveřejní video či fotku z cesty za spřízněnými mládežnickými organizacemi v zahraničí. Nemají vlastní program a viditelná stanoviska, natož ta radikální.
Z okraje až do centra moci
Možná i proto je pro některé členy a sympatizanty mládež SPD příliš těsná. Příkladem je Olga Tietz, mladá tvář Okamurovců původem z Ukrajiny, která pravidelně objížděla akce mládežníků AfD a vystupovala na nich právě za českou stranu. Tietz se také aktivně zasazovala za zmíněnou „remigraci“.
Její útočné a provokativní příspěvky měly zejména na sociální síti X větší dosah než celá mládež SPD dohromady. Po volbách, kdy neuspěla v boji o poslanecký mandát, skončila jako asistentka na ministerstvu zemědělství.
Podobně Nikola Zbořilová, která dříve působila v evropské frakci Identita a demokracie, pohybovala se kolem SPD i její mládežnické větve, a dnes působí v neziskové organizaci Společnost pro obranu svobody projevu jako koordinátorka zahraničních vztahů. V této funkci navštívila stejně jako Olga Tietz například letošní „remigrační summit“ v Portu.
Zbořilová se dříve hlásila k Identitárnímu hnutí, které už mnoho let před remigrací prosazovalo etnicky jednotnou Evropu. Identitáře stejně jako dnes „remigrační hnutí“ vedl Martin Sellner.
I na tom je vidět, že se základní cíle krajní pravice nezměnily. Kdysi radikální aktivistické skupiny na hraně extremismu či za ní se však z okraje dostaly až do centra moci – třeba jako mládežnické organizace sebevědomých opozičních, či v českém případě dokonce vládních politických stran.