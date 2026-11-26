Banka Edmond de Rothschild na sebe v posledních měsících upozornila hned několikrát. Loni se stala historicky první bankovní institucí se sídlem v Lucembursku, která byla odsouzena za praní špinavých peněz. Letos po zveřejnění tzv. Epstein files vyšlo najevo, že generální ředitelka banky měla velmi blízký vztah s Jeffreym Epsteinem. Bance ale skandály zjevně neuškodily, na podzim se pochlubila expanzí v Monaku a novým honosným sídlem.
Letos na konci dubna zveřejnil The Wall Street Journal článek reportérky a specialistky na finance a bankovnictví Margot Patrickové s titulkem „Dynastie Rothschildů přečkala války i krize. Rozvrátí ji Epsteinovy spisy?“.
Citovala v něm mimo jiné bankovního analytika z Curychu Andrease Vendittiho: „Pro klienty využívající služby správy majetku jsou klíčové dvě věci: jde o důvěru a o pověst.“
Podle signálů, které banka vysílá, ani podle oficiálních čísel to ale zatím na žádnou větší ztrátu důvěry klientů nevypadá. Spíše naopak: banka letos oslavila 40 let působení v Monaku, kde na začátku září představila své nové honosné prostory.
A její zisky rostou, údajně je stále největší nezávislou dluhovou společností v Evropě, která půjčuje miliardy na investice institucím i bohatým soukromníkům. Zhruba před 15 lety chtěla nabízet své služby také českým klientům, k otevření pobočky ale nakonec nedošlo.
V Monackém knížectví začala banka působit v roce 1986. Letos v létě se přestěhovala do nové prestižní budovy naproti náměstí Place d’Armes a tržnici La Condamine. Z jedenácti podlaží budovy inspirované stylem belle époque je sedm vyhrazeno kancelářím Edmond de Rothschild, která zde zaměstnává celkem 270 lidí.[souvisejici]
Vedle banky v nové budově sídlí také klub vinařské divize Edmond de Rothschild a parfumerie Caron, která tímto v Monaku otevřela svou první pobočku.
Banka se zároveň pochlubila tím, že v Monaku zaznamenala během posledních deseti let obrovský růst a nyní obsluhuje zhruba devět procent monackého bankovního trhu.
„Dnes spravujeme aktiva v hodnotě téměř 18 miliard eur. Před deseti lety to byly zhruba čtyři miliardy eur,“ uvedl pro místní média Gérard Ohresser, který stojí v čele Edmond de Rothschild Monaco déle než deset let. Počet zaměstnanců monacké pobočky banky se za deset let téměř ztrojnásobil. Banka má podle Ohressera téměř 7000 klientů, z toho zhruba 2500 „decision-makerů“, tedy osob, které skutečně činí rozhodnutí.
Lucemburská pobočka Edmond de Rothschild byla loni odsouzena za praní špinavých peněz.
V Lucembursku vyklidila pole
Lucemburská pobočka Edmond de Rothschild byla loni odsouzena za praní špinavých peněz. Součástí soudního rozhodnutí z května 2025 je, že firma zaplatí 25 milionů eur na urovnání trestních obvinění souvisejících s investičním fondem 1MDB (malajsijský státní investiční fond 1Malaysia Development Berhad, který založil v roce 2009 malajsijský premiér Najib Razak).
Své působení v Lucembursku poté banka Edmond de Rothschild vyřešila elegantně: na začátku října oznámila, že správu aktiv v Lucembursku pro ni bude zajišťovat společnost CACEIS. Ta převezme veškeré aktivity banky v oblasti správy aktiv pro třetí strany v Lucembursku, stejně jako správu aktiv pro fondy skupiny Edmond de Rothschild zaměřené na private equity a infrastrukturu.
Společnost CACEIS (od října 2026 působící pod značkou Crédit Agricole CACEIS) je přední evropská bankovní skupina specializující se na správu a administraci investičních aktiv (tzv. asset servicing). Je stoprocentní dceřinou společností francouzského bankovního gigantu Crédit Agricole S.A.
CACEIS zajišťuje pro Edmond de Rothschild v Lucembursku již od roku 2013 řadu činností, včetně vedení účtů, úschovy aktiv (custody) a správy fondů.
Ani tato společnost ale není zcela bez problémů. Koncem roku 2025 jí sankční výbor francouzského finančního regulátora Autorité des Marchés Financiers (AMF) uložil pokutu ve výši 3,5 milionu eur a formální varování v souvislosti s její rolí depozitáře fondů spravovaných společností H2O Asset Management.
Podle zveřejněných dokumentů z kauzy Epstein files byla Rothschildová v kontaktu s Jeffreym Epsteinem nejméně od roku 2013 až do jeho zatčení v roce 2019.
Ve Velké Británii musela letos společnost CACEIS vyplatit 31,7 milionu liber na odškodnění klientů zkrachovalé společnosti WealthTek, jejíž účty vedla. V červnu 2026 britský úřad Financial Conduct Authority (FCA) dospěl k závěru, že CACEIS UK „neučinila dostatečné kroky ke zmírnění rizika zpronevěry a/nebo praní špinavých peněz v souvislosti s klientskými účty, které vedla pro společnost WealthTek“.
FCA také konstatovala, že CACEIS UK nevykonávala svou činnost s náležitou odbornou péčí a obezřetností, čímž porušila zásady FCA.
CACEIS hrozila pokuta ve výši 23,09 milionu liber, FCA jí ale nakonec udělil jen veřejné napomenutí vzhledem k tomu, že společnost spolupracovala při vyšetřování a přistoupila na plán odškodnění klientů
Kamarád Epstein
Ariane de Rothschildová předsedá a je generální ředitelkou rodinné bankovní skupiny Edmond de Rothschild od roku 2021, kdy zemřel její manžel Benjamin de Rothschild. Je první ženou a zároveň první osobou bez rothschildovského původu, která řídí finanční instituci nesoucí jméno Rothschild. Za Benjamina de Rothschilda se provdala v roce 1999 a má s ním čtyři dcery.
Ariane, za svobodna Langnerová, se narodila v San Salvadoru. Její otec, Němec Gustave Langner, zastával vysokou manažerskou funkci v mezinárodní farmaceutické společnosti Hoechst. Matka byla Francouzka. Do svých osmnácti let žila Ariane Langnerová s rodiči postupně v Bangladéši, Kolumbii a bývalém Zairu. Studovala na francouzském lycéu v Zairu, poté na Sciences Po v Paříži a získala titul MBA ve finančním řízení na Pace University v New Yorku.
Během studia na Pace působila Ariane Langnerová jako makléřka ve společnosti Société Générale v New Yorku. Po absolvování studia v roce 1990 nastoupila do newyorské pobočky finanční a pojišťovací společnosti AIG a ještě téhož roku se přesunula do pobočky AIG v Paříži. S Benjaminem de Rothschildem, který byl klientem AIG, se seznámila v roce 1993.
Již v roce 2015 se Ariane de Rothschildová stala předsedkyní výkonného výboru skupiny Edmond de Rothschild a převzala dohled nad činností skupiny. V roce 2016 dokončila reorganizaci aktiv skupiny v oblasti životního stylu pod novou značkou Edmond de Rothschild Heritage. V roce 2018 vedla akvizici parfumérské společnosti Parfums Caron a řídila oživení této značky. V roce 2021 uvedla na trh první ročník růžového vína L’Amistà (Château Roubine, Côtes de Provence), které spoluvyvinula.
Podle zveřejněných dokumentů z kauzy Epstein files byla Rothschildová v kontaktu s Jeffreym Epsteinem nejméně od roku 2013 až do jeho zatčení v roce 2019. Vyměnili si stovky zpráv a e-mailů, navštěvovali se a radili si i v soukromých záležitostech.
V roce 2015 zaplatila banka Edmond de Rothschild Epsteinovi 25 milionů dolarů. Podle Financial Times mělo jít o odměnu za pomoc v rámci vyrovnání banky s americkým ministerstvem spravedlnosti, kterému musela banka zaplatit pokutu za to, že pomáhala bohatým Američanům skrýt jejich majetek.
Bance Edmond de Rothschild se ale i přes skandály dnes daří dobře. Podle finančních výsledků za rok 2025 dosáhl objem spravovaných aktiv 198 miliard švýcarských franků (asi 216 miliard eur).
Čistý příliv prostředků v průběhu roku 2025 činil 10 miliard franků (asi 11 miliard eur), provozní zisk dosáhl 211 milionů franků (zhruba 230 milionů eur). Skupina působila ve 29 lokalitách po celém světě a zaměstnávala více než 2700 lidí.